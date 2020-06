Les filles de Blackpink au sommet de leur art

Blackpink est devenu le premier groupe coréen à figurer dans le prestigieux chart américain des chansons les plus demandées en streaming la semaine dernière.

Dans 7 classements différents

La semaine dernière, Blackpink a sans doute connu la meilleure période qu’il ait jamais connu depuis sa création en 2016. Les girls band de la Corée du Sud sont apparues dans au moins sept classements Billboard différents, avec la consécration de l’une de leur chanson. En effet, « Sour Candy », fruit d’une collaboration avec Lady Gaga, cartonne en ce moment. D’ailleurs, ce morceau figure sur le nouvel album de la chanteuse américaine, Chromatica. Inutile de rappeler que la star de « A star is born » a aussi fait ses débuts au sommet du Billboard 200. En plus de se retrouver dans le top 40 du Hot 100 et à un pas du sommet de tous les classements de chansons dans la catégorie « danse / électronique », «Sour Candy» est également apparue sur la liste des chansons les plus demandées en streaming.

Premier groupe féminin de K-Pop

Le groupe Blackpink est devenu le premier groupe féminin et sud-coréen, à part le très célèbre BTS, à trouver son chemin dans l’univers de la musique internationale. Figurer dans cette liste des chansons les plus demandées en streaming est tout simplement incroyable, n’en déplaise aux garçons de BTS qui ont focalisé toute notre attention ces dernières années. Les rois du K-pop ne sont plus désormais les seuls à avoir réussi à percer le marché américain. En une semaine, les filles de Blackpink ont accumulé des millions de flux pour un seul morceau.

La formule gagnante

« Sour Candy » a été classée au 18 e rang de la liste des chansons en streaming à la demande. Ce rang est largement suffisant pour permettre au groupe de marquer de ses empreintes ce prestigieux classement. En tout cas, c’est en grande partie à cause de ce featuring avec Lady Gaga que les reines du K-pop se retrouvent en très bonne position dans ce classement. A ce jour, un featuring de ce genre est la formule gagnante pour de nombreux artistes venant de la Corée du sud, s’ils veulent avoir leur place dans le classement. Beaucoup ont dû collaborer avec des grands noms de la variété américaine, à l’instar de Nicki Minaj, Desiigner ou encore Hasley.

La nouvelle génération

Le groupe féminin de K-pop Blackpink est définitivement en train de conquérir le monde. Leur succès a largement dépassé les frontières coréennes depuis bien longtemps. Malgré les barrières de langue, les filles continuent de conquérir de nouveaux fans à l’étranger. Outre les records de streaming, leur présence ne passe pas inaperçue dans les défilés de mode. A chaque apparition, elles provoquent souvent des émeutes, tellement elles font sensation auprès de leurs jeunes fans. Cela fait maintenant 4 ans que les filles de Blackpink se sont imposées dans un monde où l’on croyait dominé par les BTS. BLACKPINK est même le premier groupe féminin de l’écurie YG Entertainment, celle qui a donné naissance à d’autres légendes de la K-pop comme Psy, 2NE1 et BIGBANG.