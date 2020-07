Les femmes qui n’ont pas besoin de soulagement de la douleur pendant l’accouchement peuvent être génétiquement programmées pour tolérer des niveaux de douleur plus élevés, selon les scientifiques

Les femmes qui n’ont pas besoin de soulagement de la douleur pendant l’accouchement peuvent être génétiquement programmées pour tolérer des niveaux plus élevés d’inconfort, disent les scientifiques.Il est universellement reconnu que l’accouchement est douloureux, mais le niveau de douleur et d’inconfort peut varier d’une personne à l’autre. à l’hôpital Addenbrooke à Cambridge a révélé pour certaines femmes qu’une variation génétique, qui agit comme une péridurale naturelle, pourrait être la raison pour laquelle elles ressentent moins de douleur.Le bulletin d’information a coupé le bruit Dr Ewan St John Smith, co-auteur principal de l’étude publiée dans la revue Cell Report, a expliqué: «La variante génétique que nous avons trouvée chez les femmes qui ressentent moins de douleur pendant l’accouchement conduit à un« défaut »dans la formation de l’interrupteur sur les cellules nerveuses.« En fait, ce défaut agit comme un défaut naturel péridurale. Cela signifie qu’il faut un signal beaucoup plus important – en d’autres termes, des contractions plus fortes pendant le travail – pour l’activer. « Cela rend moins probable que les signaux de douleur puissent atteindre le cerveau. » En savoir plus J’ai accouché pendant la pandémie de coronavirus – je veux que les femmes sachent que mon expérience a été positive Péridurale naturelle Des cliniciens et des scientifiques basés à l’hôpital d’Addenbrooke, qui fait partie du Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH), et de l’Université de Cambridge, ont examiné pourquoi certains Les mères signalent moins de douleur pendant le travail.Un groupe de femmes, qui avaient porté leur premier enfant à terme et qui n’avaient pas demandé de soulagement de la douleur lors d’un accouchement sans complication, ont subi un certain nombre de tests, notamment l’application de chaleur et de pression sur leurs bras et de les faire plonger. Elles ont été comparées à un groupe témoin de femmes qui ont eu des naissances similaires mais qui ont reçu un soulagement de la douleur.Le groupe test a montré des seuils de douleur plus élevés pour la chaleur, le froid et la pression mécanique.Une variation de genre peut expliquer pourquoi certaines femmes peuvent faire face à la douleur de l’accouchement sans aucun soulagement de la douleur (Photo: Gustavo Graf / Reuters) Seuil de douleur plus élevé Cependant, les chercheurs n’ont trouvé aucune différence dans l’émotion «Il est inhabituel pour les femmes de ne pas demander de gaz et d’air ou de péridurale pour soulager la douleur pendant le travail, en particulier lors de l’accouchement pour la première fois», a déclaré Dr Michael Lee, coauteur de l’étude, «Lorsque nous avons testé ces femmes, il était clair que leur seuil de douleur était généralement beaucoup plus élevé que pour les autres femmes.» Le professeur Geoff Woods et ses collègues du Cambridge Institute for Medical Research ont séquencé le code génétique des deux groupes de femmes et ont trouvé que celles du groupe test avaient une prévalence plus élevée que prévu d’une variante rare du gène KCNG4, environ 1 femme sur 100 portait cette variante.La variante rare du gène KCNG4 fournit le code pour la production d’un protéine faisant partie d’une « porte », qui contrôle le signal électrique qui circule le long de nos cellules nerveuses.Il a été démontré que la variante réduisait la sensibilité de ce garde-porte aux signaux électriques, qui s’ouvriraient alors Une étude ultérieure sur des souris, dirigée par le Dr St John Smith, a confirmé le seuil auquel les portes « défectueuses » s’ouvrent et la cellule nerveuse « s’allume » est plus élevé, ce qui peut expliquer pourquoi les femmes atteintes de cette variante génétique rare éprouve moins de douleur pendant l’accouchement. « Non seulement nous avons identifié une variante génétique chez un nouvel acteur sous-jacent à différentes sensibilités à la douleur », a ajouté le co-auteur, le professeur Frank Reimann, « mais nous espérons que cela peut ouvrir des voies au développement de nouvelles médicaments pour gérer la douleur. »

COLGATE-PALMOLIVE COMMERC.Srl Elmex sensibles a la douleur immediate professionnelle Soulagement des dents Sensibilite 75ml Elmex professionnel sensible Douleur immediate Soulagement Sensibilite des dents elmex(R) SENSIBLE PROFESSIONNEL (TM) forme une barriere de longue duree de protection qui agit comme un contre la sensibilite. Avantages cles * Un soulagement immediat et de longue duree Grace a la technologie unique

adidas Pantalon adidas Z.N.E femme - L OL - Foot Lyon Informations produit: Reste focus. La collection adidas Z.N.E. a été conçue pour ces moments cruciaux qui précèdent un match, lorsque l'adrénaline monte et que la clameur des supporters résonne dans tout le stade. Ce pantalon te garde au frais et au sec sous la pression grâce à son tissu qui évacue la

Ubbink Bâche d’hivernage pour piscine bois Ubbink rectangulaire Modèle - Linea 6,50 x 3,50m rectangulaire Bâche d’hivernage pour piscine Ubbink rectangulaire La bâche d’hivernage est incontournable pour protéger votre bassin des feuilles et saletés qui s’y déposent apportées par le vent. Gràce à son opacité, elle évite la photosynthèse responsable du développement d’algue afin de l’éviter pendant l’hiver. Enfin,