Les femmes préhistoriques des Amériques chassaient presque autant que les hommes selon le site funéraire des Andes, selon une étude

Le stéréotype durable selon lequel les hommes chassent et les femmes rassemblent a explosé après qu’une découverte archéologique a révélé que jusqu’à la moitié des premiers chasseurs de gros gibier préhistoriques dans les Amériques étaient des femmes. Cependant, selon une étude, un site de sépulture de chasseuse de 9000 ans dans les Andes d’Amérique du Sud révèle une histoire différente, contenait des pointes de « projectile » et d’autres outils de chasse et un kit de boucher, selon une étude, publié dans la revue Science Advances. En savoir plus Havering trésor: les découvertes de l’âge du bronze montrent que les premiers EastEnders étaient sujets à la violence brutale Renverse la pensée conventionnelle «Cette découverte archéologique renverse l’hypothèse de longue date de« l’homme-le-chasseur »», a déclaré Randy Haas, de l’Université de Californie à Davis. «Les pratiques de travail dans les sociétés récentes de chasseurs-cueilleurs sont fortement sexuées, ce qui pourrait amener certains à croire que les inégalités sexistes dans des domaines comme le salaire ou le rang sont en quelque sorte« naturelles ». Mais il est maintenant clair que la division sexuelle du travail était fondamentalement différente – probablement plus équitable – dans le passé profond des chasseurs-cueilleurs de notre espèce », a-t-il déclaré. Les objets accompagnant les personnes dans la mort ont tendance à être ceux qui les ont accompagnés dans la vie, selon les chercheurs. En examinant les registres publiés de sépultures du Pléistocène tardif et du début de l’Holocène en Amérique du Nord et du Sud, les chercheurs ont identifié 429 individus sur 107 sites, dont 27 étaient associés à des outils de chasse au gros gibier – 11 étaient des femmes et 15 étaient des hommes. L’échantillon était suffisant pour «justifier la conclusion que la participation des femmes à la chasse précoce au gros gibier n’était probablement pas triviale», ont déclaré les chercheurs. De plus, l’analyse a identifié la chasseuse de Wilamaya Patjxa comme la première inhumation de chasseurs dans les Amériques.L’analyse statistique montre que quelque part entre 30 et 50 pour cent des chasseurs de ces populations étaient des femmes, selon l’étude. Ce niveau de participation contraste fortement avec les récents chasseurs-cueilleurs, et même les sociétés agricoles et capitalistes, où la chasse est une activité résolument masculine avec un faible taux de participation féminine, certainement inférieur à 30 pour cent, a déclaré le Dr Haas. «Nous pensons que ces résultats sont particulièrement opportunes à la lumière des conversations contemporaines sur les pratiques de travail sexospécifiques et les inégalités », a déclaré le Dr Haas. Les chercheurs vont maintenant étudier comment la division sexuelle du travail a changé parmi les populations de chasseurs-cueilleurs dans les Amériques au cours des siècles.

