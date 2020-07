Les femmes patrons pourraient aider les entreprises à réaliser 10 fois plus de bénéfices, selon une étude

Selon une étude, les entreprises cotées dont les comités exécutifs sont composés d’au moins 33% de femmes ont une marge bénéficiaire plus de 10 fois supérieure à celles qui n’ont pas de femmes au même poste. aucune femme dans leurs comités exécutifs n’a une marge bénéficiaire nette de 1,5 pour cent. Celles avec des comités qui sont au moins une troisième femme a atteint une marge bénéficiaire nette moyenne de 15,2 pour cent. Le bulletin d’information a coupé le bruit Il a ajouté que si les entreprises sans Les femmes au sein de leurs comités exécutifs ont égalé la performance financière de celles avec au moins 33%, un bénéfice supplémentaire de 47 milliards de livres sterling aurait pu être réalisé avant impôt – suffisamment d’argent pour que le NHS continue de fonctionner pendant 5 mois.La directrice générale de GSK, Emma Walmsley, est l’une des rares femmes PDG siégeant dans une entreprise FTSE 100 (Photo: PA) La composition du comité de direction diffère d’une entreprise à l’autre, mais comprend souvent les cadres supérieurs, les chefs régionaux et Le nombre de femmes dans les comités exécutifs des entreprises du FTSE 350 est passé à 19,8% entre avril 2019 et avril 2020, soit une augmentation de 2,7% d’une année sur l’autre. En savoir plus Une entreprise urbaine sur cinq a reçu une lettre d’avertissement concernant le déséquilibre entre les sexes des patrons Mais les auteurs du rapport affirment qu’il y a des «signes inquiétants», une analyse plus approfondie montrant que cette augmentation est due au fait que davantage de femmes occupent des rôles fonctionnels – tels que les RH, le marketing ou la comptabilité – que ceux qui prennent des décisions.Il a constaté que seuls 10 pour cent des membres du comité de direction exerçant des fonctions de «responsabilité en matière de profits et pertes» dans les entreprises sont des femmes. à peine 5% de tous les chefs d’entreprise. Le 17 avril 2020, il y avait plus de PDG nommés Peter (6) qu’il n’y avait de femmes (5) dans l’indice.Un ‘impératif économique’Lord Karan Bilimoria, président de la CBI, a déclaré: «L’échec de la promotion des femmes au poste de PDG rôles a de graves conséquences, notamment sur la rentabilité, en particulier pour les entreprises qui n’ont pas encore intégré une seule femme à leur comité de direction. Nous devons faire mieux que cela. »Lord Karan Bilimoria CBE, président de la CBI, a déclaré que les entreprises« doivent faire mieux »(Photo: CBI) Lorna Fitzsimons, co-fondatrice du pipeline, a appelé les entreprises et le gouvernement à« s’attaquer activement « La question en tant qu ‘ » impératif économique « alors que le pays lutte pour se remettre de l’impact financier de la pandémie de coronavirus. » Pendant le défi économique le plus sans précédent de notre vie, l’économie ne peut pas se permettre pour les entreprises de manquer continuellement l’occasion d’être plus productifs », a-t-elle ajouté.« Nous sortirons alors de cette crise ensemble, plus forts et plus unis que jamais dans un monde post-Covid-19.

