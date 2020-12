Les femmes de la DFB terminent une année presque sans faute avec une victoire en Irlande

Les femmes DFB terminent l’année Corona et leur progression dans la qualification EM avec un 3-1 en Irlande. Le seul défaut était le premier but.

Le petit défaut d’une qualification par ailleurs parfaite au Championnat d’Europe agaçait bien sûr Ann-Katrin Berger. « Tout le monde veut jouer à zéro à leurs débuts. Cela m’énerve beaucoup », a déclaré le gardien après le 3-1 (2-1) à la fin de la difficile année Corona en Irlande, la huitième victoire du huitième match (46: 1 buts) ) en route vers l’EM 2022 en Angleterre.

Lors de sa première chair de poule, Berger s’est prononcé sur le penalty de Katie McCabe (44e) pour le mauvais corner. Le premier but inutile encaissé en qualification et de l’année n’a rien changé au fait que la trentenaire de Chelsea a vécu une soirée « inoubliable » trois ans après avoir souffert d’un cancer: « Elle a juste bien tiré ».

Puisque Lina Magull (21e, penalty) et Tabea Waßmuth ont marqué avec un doublé (29e, 85) pour le record de champions d’Europe, le record annuel avec six victoires en six matchs est clair malgré toute résistance à la pandémie. « Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré la sélectionneuse nationale Martina Voss-Tecklenburg après la victoire finale au travail, même si elle a qualifié son équipe de « manque de précision et de calme » en seconde période.

Quatre jours après la victoire 6-0 contre la Grèce, elle avait changé son onze de départ en sept positions pour contrôler le stress. Le milieu de terrain Sara Däbritz était assis dans les gradins du stade de Tallaght en raison de problèmes musculaires.

Irlande – Allemagne: Magull marque avec un penalty

Malgré les problèmes de coordination initiaux, la sélection DFB nouvellement compilée a immédiatement déterminé ce qui s’était passé. De manière ludique, il y avait un problème, mais l’adversaire et l’arbitre Sara Persson ont aidé. Depuis que le capitaine Svenja Huth est descendu dans la surface de réparation après un duel avec McCabe, le Suédois a généreusement décidé d’un penalty, que Magull avait l’habitude de mener.

Waßmuth a rapidement enchaîné avec un tir du pied droit depuis le bord de la surface de réparation et était heureuse de son premier but lors du deuxième match international. Avant la pause, le prochain coup de sifflet controversé a suivi après une supposée faute de Marina Hegering sur Denise O’Sullivan, McCabe s’est converti.

Au second tour, l’équipe allemande est restée en marche avant, mais a perdu sa souveraineté. Waßmuth de Hoffenheim a d’abord raté la décision préliminaire d’un coup sur la barre transversale (55e), avant de lever les derniers doutes sur la réussite de la phase finale. Cette fois, elle a frappé avec la gauche. « Je n’arrive toujours pas à y croire, mais bien sûr je suis vraiment content », a déclaré le double buteur.

Comment les choses vont continuer pour les femmes DFB dans la nouvelle année n’est pas encore claire. Les matchs de compétition ne sont pas prévus en raison de la qualification olympique manquée, mais des tests contre les meilleures nations doivent être effectués. Si la pandémie le permet, un voyage aux États-Unis pour des matches internationaux contre les champions du monde sera compensé.