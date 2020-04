Les femmes dans le sport ont des sentiments mitigés sur les ligues masculines demandant de l’argent de sauvetage

Les athlètes féminines, en particulier les joueuses de hockey, seront intéressées de voir si le gouvernement fédéral fournit de l’argent de sauvetage en cas de pandémie à la Ligue canadienne de football.

Une ligue professionnelle masculine qui paie un salaire moyen de 80 000 $ en réclamant jusqu’à 150 millions de dollars en argent des contribuables a ceux de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin qui envisagent la disparité.

Une pandémie n’a pas stoppé la LCHF l’an dernier, mais l’ampleur de la demande financière de la LCF est époustouflante pour l’ancienne gardienne de but Liz Knox.

« Nous demandons des arachides par rapport à une demande de 150 millions de dollars », a déclaré Knox à La Presse canadienne jeudi.

«Lorsque la LCHF se repliait, nous parlions par centaines de milliers (de dollars) pour nous mettre au clair afin que la ligue n’ait pas à se coucher.

«Nous parlons de deux ou trois salaires dans la LCF. Cela ferait la différence de survivre littéralement ou non. »

L’ancienne commissaire de la LCHF, Jayna Hefford, a déclaré à la Presse canadienne dans un courriel «qu’il y avait eu des conversations» avec le gouvernement fédéral au sujet d’une aide financière pour sauver la ligue avant sa faillite au printemps 2019.

Le commissaire Randy Ambrosie dit que l’avenir à long terme de la LCF serait en péril si la saison 2020 était anéantie par COVID-19.

Après avoir fonctionné pendant une saison, la Premier League canadienne de soccer masculin demande au gouvernement fédéral un financement de «court terme» de 15 millions de dollars pour survivre à la pandémie.

La LCHF, qui a duré 12 saisons, a commencé à payer aux joueurs entre 2 000 $ et 10 000 $ à l’avant-dernière saison.

Le retrait d’une des deux équipes chinoises, la Chine souhaitant renégocier les frais de licence, les ventes de billets médiocres et l’absence de présence à la radio, ont tous contribué à la disparition de la CWHL.

Le budget de la LCHF pour sa dernière saison était de 3,7 millions de dollars.

L’optique des ligues sportives masculines avec des offres de télévision plus lucratives et plus de lobbying de revenus pour des millions de dollars d’argent public rend Knox mal à l’aise.

« Le sport féminin est souvent considéré comme un organisme de bienfaisance, mais ce n’est certainement pas le récit que nous entendons à propos de la LCF et de leur situation en ce moment », a-t-elle observé.

Hefford et Knox font maintenant partie de l’Association des joueuses de hockey professionnel féminin (PWHPA), née de l’épave de la LCHF.

L’union d’environ 200 joueurs travaille à une ligue financièrement viable offrant des périodes de glace régulières et un soutien compétitif à ses joueurs.

Sami Jo Small, ancien gardien de but de la LCHF et directeur général des Furies de Toronto, ne critique pas la demande d’aide financière de la LCF.

«La première chose que tout le monde dans le sport féminin ou non-CFL pense est« bien, pourquoi pas moi? pourquoi pas nous? », a déclaré Small.

«Je pense que ce que fait la LCF, c’est une entreprise qui traverse une pandémie et qui a des employés sans emploi. Je pense que c’est une demande très valable de la part de son gouvernement. »

Si les ligues de football et de soccer reçoivent une aide financière du gouvernement fédéral, Small estime qu’une ligue de hockey professionnel féminin devrait en tirer parti à l’avenir.

« Quand nous serons revenus à la normale, nos souvenirs nous serviront bien », a-t-elle déclaré.

La patineuse de vitesse canadienne Ivanie Blondin dit qu’elle et deux de ses coéquipières ont été stupéfaites par la demande de la LCF lorsqu’elles ont comparé leur situation financière en tant qu’athlètes amateurs de haute performance.

« C’était un peu une gifle au visage quand j’ai vu ça », a déclaré Blondin. «Ces athlètes sont mieux payés que jamais dans notre carrière.»

Blondin a amassé 5 000 $ de son propre argent pour participer aux championnats du monde du concours multiple et à la finale de la Coupe du monde de cette année, alors 150 millions de dollars pour la LCF la surprennent.

« C’est beaucoup d’argent », a déclaré Blondin. « Si notre fédération en obtenait une fraction, nous serions prêts. »

La directrice générale de Canadian Women and Sport craint que la pandémie ne creuse les écarts entre les sexes qui existent déjà dans le sport.

« Nous pensons vraiment que les progrès que nous constatons pour le sport féminin pourraient être compromis s’il n’y a pas de réelle intention à l’heure actuelle de rendre le retour au sport aussi inclusif que possible », a déclaré Allison Sandmeyer-Graves.

« Il ne nous appartient pas de nous demander si la LCF devrait faire une demande, ou la CPL devrait faire une demande, mais je pense que pour les décideurs, qu’ils soient au gouvernement ou dans les entreprises, qui déterminent comment le soutien est fourni. . . nous devons avoir cet objectif de genre là-bas. «

La présidente d’Egale-Action, l’association québécoise pour l’avancement des femmes dans le sport, a déclaré à La Presse Canadienne dans un courriel qu’il « serait inapproprié (pour ne pas dire indécent) de donner de l’argent à l’industrie du sport professionnel ».

«Le jour où les sports professionnels soutiendront le sport féminin, alors peut-être que leur donner de l’argent pendant une crise majeure pourrait être une option», a écrit la professeure de l’Université Laval, Guylaine Demers.