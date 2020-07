Les favoris de Southampton signeront le joueur Hasenhuttl de 18 millions de livres sterling recherché depuis des années – .

in

Southampton est maintenant le favori pour signer 18 millions de livres sterling avec Weston McKennie avec l’entraîneur Ralph Hasenhuttl se rapprochant d’un joueur qu’il voulait depuis des années, selon l’Express.

Compte tenu de la popularité des milieux de terrain adaptables box-to-box dans le jeu moderne, il n’est pas surprenant que le joueur de 21 ans né à Washington ait des offres de toute la Premier League.

Everton, Newcastle United, Leicester City et même les champions de Liverpool ont été liés au cours du dernier mois environ.

Et Schalke, à court d’argent, qui a récemment introduit un plafond salarial, n’a peut-être d’autre choix que de vendre son interprète le plus constant, étant donné que les sous-performants perpétuels de la Bundesliga ont besoin de fonds.

Southampton saura, au fond de lui, que l’ancien capitaine Pierre-Emile Hojbjerg a disputé son dernier match en rouge et blanc.

L’international danois n’a plus qu’un an de contrat, et les Saints semblent mener une bataille perdue alors qu’ils cherchent à garder l’objectif d’Everton et de Tottenham Hotspur à St Mary’s.

Le McKennie, plus défensif, ne serait pas exactement un remplaçant similaire, mais la sensation américaine tout-action apporterait de l’acier et de l’énergie indispensables à la salle des machines dans l’ère post-Hojbjerg.

«(McKennie) est un talent exceptionnel», a récemment déclaré le patron de Schalke, David Wagner, à Fox, via le site Web de la Bundesliga.

«Dans la position n ° 6 ou n ° 8, il a la mentalité, une vraie mentalité de travail dont vous avez besoin. Et il est aussi courageux sur le ballon.

L’Express ajoute que Southampton, bien qu’en tête de la course actuellement, ne fera pas d’enchère pour McKennie tant que Hojbjerg ne posera pas pour des photos dans le nord de Londres ou sur la moitié bleue du Merseyside.

De plus, Hasenhuttl semble susciter l’intérêt.

Le soi-disant « Alpine Klopp » suit McKennie depuis son passage en Bundesliga avec le RB Leipzig, le joueur de 21 ans incarnant le jeune talent affamé qui a tendance à prospérer sous Hasenhuttl.

