Les faux positifs de la PCR ne causent pas le nombre élevé de cas de Covid-19, malgré ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux

De multiples affirmations trompeuses sur l’efficacité des tests de coronavirus ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux après le début d’un programme de tests de masse à Liverpool, alléguant que les tests ont donné des résultats faussement positifs qui font maintenant augmenter le nombre quotidien de cas de Covid-19. première zone à être placée dans la catégorie supérieure des restrictions cet automne, avec un taux de cas hebdomadaire de 410,4 pour 100 000 habitants au 25 octobre. Un programme pilote de tests de masse pour suivre la propagation du virus dans la ville a été mis en place la semaine dernière, mais après que les premiers résultats aient renvoyé un faible taux de résultats positifs, les médias sociaux ont été inondés de revendications sur l’efficacité des tests PRC utilisés dans le pays – que les experts ont réfuté. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Les tests RCP, qui donnent des résultats dans les 48 heures, sont considérés comme le «gold standard» par les épidémiologistes. Ils sont utilisés parallèlement aux tests d’écoulement latéral (tests rapides) dans le système gouvernemental. Mais lundi, le maire de Liverpool a annoncé qu’après que 23 170 personnes avaient été testées au cours de la première semaine du pilote, seulement 0,7% étaient positives pour Covid-19. Ce chiffre est nettement inférieur aux chiffres enregistrés entre le 28 octobre et le 3 novembre, lorsque le taux de tests positifs de la ville était de 13,3% .Les bonbons et les publications sur les réseaux sociaux circulent en ligne depuis lundi, ce qui suggère que les chiffres n’ont pas de sens, les messages gagnant des milliers de re-partages. Certains ont prétendu que l’épidémie de Liverpool plus tôt dans l’année pouvait avoir été un symptôme de résultats de tests PCR faux positifs, mais les experts insistent sur le fait que les tests PCR sont très précis et disent que les inquiétudes concernant le grand nombre de faux positifs ne sont pas fondées, affirmant plutôt que des problèmes peuvent se posent avec la façon dont les tests sont administrés et le moment où les gens les font.Que sont les tests PCR et comment fonctionnent-ils? Les faux positifs ne sont pas cités comme une préoccupation par les experts (Photo: Getty) Les tests PCR fonctionnent en détectant les informations génétiques du virus, l’ARN, qui n’est présent que si quelqu’un est infecté et que Covid-19 est présent. Comme ils sont conçus pour détecter le matériel viral présent dans les voies respiratoires, leur objectif est de détecter une infection active.Ils peuvent prendre un jour ou plus pour fournir des résultats car l’échantillon doit être envoyé à un laboratoire pour être traité. utilisés dans le cadre du programme de test du gouvernement et ont été vérifiés par Public Health England comme ayant une sensibilité et une spécificité de plus de 95%, ce qui signifie que dans des conditions de laboratoire, ils ne devraient jamais renvoyer un résultat incorrect dans plus de 5% des cas – qu’il s’agisse d’un positif ou faux négatif Les scientifiques utilisent les échantillons pour mesurer le seuil de cycle (Ct) – une valeur semi-quantitative qui peut classer en gros la concentration du matériel viral dans un échantillon. Un Ct inférieur signifie généralement qu’il y a une concentration plus élevée du virus, tandis qu’un Ct plus élevé signifie généralement une faible concentration de celui-ci, mais c’est moins précis à mesurer que la détection de la matière virale. Pourquoi les faux positifs ne peuvent pas vraiment se produire. ne produisent pas de faux positifs comme les gens suggèrent en ligne. Le problème réside dans le moment où les gens passent le test et dans leur contagiosité pendant cette période. Les tests doivent être adaptés à leur objectif. Si vous faites un dépistage asymptomatique, vous recherchez des personnes INFECTIEUSES. Surtout, la PLUPART (~ 70% +) du temps, quelqu’un est PCR + ve, il est POST-infectieux! 2 / pic.twitter.com/tPlpVQ2n3v— Michael Mina (@michaelmina_lab) 5 novembre 2020 Le problème vient du très court fenêtre dans laquelle une personne a le virus et peut le transmettre à d’autres personnes, vers le 5e au 10e jour de l’infection. Naturellement, les gens peuvent manquer cette période de cinq jours et subir un test juste après le pic de leur infection. Ils recevront toujours un résultat de test PCR positif car ils ont toujours l’ARN dans leur corps. Ils pourraient passer un deuxième test quelques jours ou une semaine plus tard et être surpris de constater qu’il revient négatif et de blâmer la précision du test – le problème est le temps qu’ils ont pris, pas le test lui-même. » Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, j’ai dit que les données étaient déjà disponibles sur l’exactitude du test PCR «qui est très fidèle». Il a fait valoir que sa préoccupation était que les faux négatifs sont une préoccupation plus légitime parce que les prélèvements nasaux et de la gorge ne sont pas correctement effectués, car s’ils sont effectués correctement, cela peut être inconfortable. «Mon hypothèse a toujours été que nous sous-estimons considérablement les aspects positifs. parce qu’il n’est pas très agréable d’obtenir un écouvillon suffisamment bon pour obtenir un bon échantillon », a-t-il déclaré. «C’est très invasif.» Si le test PCR renvoie un résultat positif, cela signifie que la personne a très certainement de la matière virale dans son système, mais il y a un peu moins de précision pour déterminer si elle est infectieuse, a-t-il ajouté. Alors qu’est-ce qui cause les différences? Justin Lessler est professeur agrégé d’épidémiologie des maladies infectieuses à la John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Il pense que le problème des différences de cas avec différents systèmes de test est en fin de compte une «comparaison pomme-oranges». «Les tests de masse sont basés sur l’ensemble de la population, tandis que les tests PCR ne concernent que les personnes qui recherchent des tests en raison de symptômes ou qui sont exposées à un autre cas», a-t-il déclaré à i. Pour cette raison, tout le monde testé par PCR est beaucoup plus susceptible d’être infecté que la personne moyenne. «Je pense qu’une meilleure façon de penser à ces données est de détecter des cas pour 100 000 personnes. Les tests de masse détectent 700 infections pour 100 000 dans la population, mais le protocole standard de test PCR ne détecte que 300 cas pour 100 000 », a-t-il déclaré.« Cela signifie que le protocole de test PCR manque 400 cas sur 700, soit bien plus de la moitié. « Comme mentionné précédemment, il attribue cela au fait que la plupart des personnes infectées ne reçoivent pas de test PCR en temps opportun, soit parce qu’elles ne présentent pas de symptômes significatifs, soit parce qu’elles attendent trop longtemps pour se faire tester. » La raison pour laquelle le taux de PCR est si élevé est que seulement environ 2 200 pour 100 000 personnes sont testées par PCR, et que ces personnes sont les personnes de la population les plus susceptibles d’être infectées. »

Partager : Tweet