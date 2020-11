Les fans veulent que Colin Farrell soit le nouveau Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Warner Bros.

Warner Bros. a demandé à Johnny Depp de démissionner de son rôle de sorcier maléfique Grindelwald dans le troisième chapitre à venir de Fantastic Beasts. L’annonce a choqué les fans et WB va maintenant commencer le processus de refonte du rôle avec un autre acteur.

Les fans se sont immédiatement tournés vers les réseaux sociaux et ont commencé à faire entendre leur voix après l’annonce de la nouvelle. Comme on pouvait s’y attendre, il y avait beaucoup d’indignation, mais d’autres avaient une autre idée en tête pour une éventuelle refonte: donner à Colin Farrell le rôle de Grindelwald.

L’acteur était déjà impliqué dans le premier film en tant que sorcier maléfique déguisé et pourrait être un remplaçant bien adapté. Il n’y a qu’un seul problème: Farrell est maintenant occupé en Angleterre avec le casting de The Batman, un autre blockbuster de WB, où il jouera Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Un conflit d’horaire semble probable, mais même dans ce cas, il est possible que Farrell ne soit même pas intéressé à reprendre le rôle.

En attendant, la date de sortie de Fantastic Beasts 3 a été repoussée à 2022. Tout ce que les fans peuvent faire maintenant est d’attendre voir qui WB choisira pour le rôle. Heureusement, WhatCulture a fourni une liste de 10 acteurs qui pourraient remplacer Johnny Depp (dont Farrell figure).