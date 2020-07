Les fans veulent connaître la religion de Dua Lipa après le soutien au Kosovo – .

Popstar Dua Lipa a été au cœur d’un débat en ligne à la suite d’une publication controversée sur Twitter.

Dua Lipa, 24 ans, a atteint une renommée mondiale avec des succès tels que «New Rules», «One Kiss» et «Don’t Start Now» au cours des trois dernières années.

La star née à Londres n’a jamais délaissé son héritage et a souvent parlé des problèmes, de la culture et de l’histoire du Kosovo et de l’Albanie. Mais le plus récent engagement de Dua Lipa avec son héritage l’a perdue plus que quelques fans.

Cela a suscité une curiosité sur les antécédents de Dua Lipa, notamment sur la religion (le cas échéant) qu’elle pratique.

Photo par Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dua Lipa soutient le Kosovo

Dimanche 19 juillet, Dua Lipa a partagé l’image d’une bannière qui a été associée aux partisans du nationalisme albanais extrême au fil des ans. La même bannière a suscité la controverse en 2014 lors d’un match de football entre la Serbie et l’Albanie.

La bannière présente une carte des contours de la Grande Albanie – la région d’origine en Europe où vivaient les Albanais de souche avant la division du territoire. Il comporte également le titre «autochtone» qui signifie «autochtone [peoples] plutôt que descendant de migrants ou de colons. » Cela a conduit à certaines accusations de Dua Lipa soutenant l’ethnonationalisme. Certains sur Twitter sont même allés à l’extrême en disant que le message de Dua Lipa avait des nuances de fascisme ou même de nazisme. Le fil Twitter sous le message de Dua a explosé avec un débat sur l’Albanie et l’histoire du Kosovo.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

au • toch • tho • nous adjectif (d’un habitant d’un lieu) indigène plutôt que descendant de migrants ou de colons pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4 – DUA LIPA (@DUALIPA) 19 juillet 2020

Réponse aux fans

Dua a dû répondre à la fureur en ligne.

Le mardi 21 juillet, elle est de nouveau allée sur Twitter avec un autre message. Elle a écrit:

«Mon précédent message n’a jamais été destiné à inciter à la haine. Cela me rend triste et en colère que mon message ait été délibérément mal interprété par certains groupes et individus qui promeuvent le séparatisme ethnique, ce que je rejette complètement. Chaque fois que je poste sur le Kosovo, mon fil devient fou, même si c’est quelque chose d’aussi joyeux que la nourriture ou la musique, et je rencontre une résistance farouche à l’idée d’une culture kosovane authentique. Nous méritons tous d’être fiers de notre appartenance ethnique et d’où nous venons. Je veux simplement que mon pays soit représenté sur une carte et qu’il puisse parler avec fierté et joie de mes racines albanaises et de ma mère patrie. J’encourage chacun à embrasser son héritage et à s’écouter et à apprendre les uns des autres. Paix, amour et respect pour tous – Dua X »

Dua Lipa est-elle religieuse?

Dua Lipa n’a jamais parlé clairement de sa religion.

La majorité des Albanais du Kosovo s’identifient comme musulmans sunnites, bien que cela ne soit pas largement pratiqué. Il existe également une importante communauté chrétienne au Kosovo et en Albanie. Les parents de Dua, Dukagjin et Anesa Lipa, sont des Albanais du Kosovo. Ils sont originaires de Pristina, au Kosovo, et y vivaient alors que c’était encore une partie de la Yougoslavie. Il a été rapporté que Dukagjin et Anesa sont musulmans.

Beaucoup ont pensé que le nom de Dua était un mot arabe, mais c’est en fait un mot albanais qui signifie «vouloir / aimer».

Les parents de Dua Lipa ont déménagé à Londres en 1992 alors que le Kosovo était en pleine guerre, et ont eu leurs trois enfants au Royaume-Uni: Dua, Rina, Gjin. Ils sont tous retournés au Kosovo en 2006 où Dua a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Dua est retournée à Londres pour poursuivre sa carrière musicale.

Dans d’autres nouvelles, que dit Drake en arabe? Explication de la signification de « Habibti s’il vous plaît, ana akeed, inti wa ana ahla »

Partager : Tweet