Les fans souhaitant le cancer d’Alex Trebek se guérissent et sont en colère contre les gens !!

Alex Trebek, célèbre personnalité de la télévision et animateur de jeux télévisés, est connu pour ses performances incroyables et dans l’industrie du divertissement depuis une décennie. Hébergement d’émissions télévisées importantes comme High Rollers, To Tell The Truth et actuellement Jeopardy. Et sa part d’une base de fans est complètement différente de celle où il est apparu précédemment dans des émissions de télévision. Ce n’est plus un secret qu’il mène une dure bataille lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer. Et il semble que beaucoup de gens ne se contentent pas de la façon dont il se débrouille pour surmonter son cancer de stade quatre. Et comment il est décrit dans les tabloïds. Lisez la suite pour en savoir plus sur le célèbre animateur de télévision et personnalité «Alex Treber».

Comment tout cela s’est passé avec Alex Trebek.

Le courrier quotidien a publié quelques photos de la personnalité de la télévision « Alex Trebek » sortant des poubelles près de chez lui. Et à quel point il était affaibli et fragile, sa perte de cheveux avec les effets secondaires de la chimiothérapie. Presque regardé au-delà de la reconnaissance.

Et les fans n’ont pas apprécié la façon dont les tabloïds ont honteux son apparence et la bataille qu’il traversait avec le cancer de stade quatre. Et ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la façon dont ils ont décrit Alex comme très irrespectueux. Même de nombreux fans ont déclaré que la force d’Alex par rapport aux chances de survie d’un cancer de stade quatre était de 18%.

Alex révélation sur sa santé.

En mars, Alex a révélé sa santé et les nouvelles émotionnelles et déchirantes. À cette époque, la personnalité de la télévision avait achevé sa première année de diagnostic de cancer du pancréas. Il a avoué que son voyage n’était pas facile et l’a pris physiquement et émotionnellement. Et combien il était reconnaissant dans son voyage pour vaincre son cancer de stade quatre. Qui n’a que 18% de chances de survie?

Une autre grande nouvelle pour les fans d’Alex Trebek est qu’il publie ses mémoires sur ”La réponse est…. les reflets de ma vie. Alex a décidé d’écrire le livre en raison de l’immense amour et de la gratitude des fans pour lui et de la façon dont cela l’inspire.

Regardez son interview complète sur le parcours d’Alex contre le cancer ici.