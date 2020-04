Les fans sont invités à concourir pour le spot spécial «Friends» pour la réunion – betanewsfr

Par The Associated Press

NEW YORK (AP) – La grande réunion spéciale des amis à venir invite quelques amis supplémentaires – peut-être même vous.

Les membres de la série populaire ont annoncé que cinq fans auront la chance de regarder les retrouvailles en direct et de côtoyer les stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

« Soyez nos invités personnels dans le public pour l’enregistrement où vous pourrez nous revoir tous pour la première fois depuis des lustres, alors que nous nous souvenons du spectacle et célébrons tout le plaisir que nous avons eu », a annoncé mardi la distribution. « De plus, sirotez une tasse de café avec nous à Central Perk et profitez de l’expérience VIP » Amis « lors de la visite du studio Warner Bros. »

L’offre du concours est présentée par The All In Challenge et tous les bénéfices iront à No Kid Hungry, Meals on Wheels et America’s Food Fund, qui profite à Feeding America et à World Central Kitchen. L’enchère minimale est de 10 $.

La production du HBO Max spécial a été retardée par la pandémie de coronavirus. Les plans prévoient qu’il soit tourné sur la même scène sonore de Burbank, en Californie, où la série a été enregistrée.