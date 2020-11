Les fans peuvent faire partie du flux de la finale du championnat du monde Clash of Clans en encourageant leur équipe préférée

in

le Clash of Clans Les finales du championnat du monde 2020 auront lieu du 27 au 29 novembre et huit des meilleures équipes du monde entier se disputeront le titre de champions du monde.

Le Championnat du monde 2020 a présenté six qualifications organisées tout au long de l’année. Chacun de ces six qualifiés était censé avoir une finale LAN à Katowice, en Pologne, mais la pandémie mondiale COVID-19 a perturbé ce plan et les a tous obligés à être joués en ligne.

En l’absence d’audience en direct, Supercell a demandé aux fans de soumettre des clips d’eux applaudissant leur équipe préférée. Les meilleures soumissions seront diffusées en direct des finales du championnat du monde.

«Alors que nous souhaitons pouvoir nous rencontrer en personne pour célébrer la finale mondiale, nous serions ravis de vous voir participer à l’émission en ligne», a déclaré ESL.

Les joueurs peuvent soumettre leurs clips via le lien Atlassian ici.

Huit équipes participeront à la finale du championnat du monde 2020. Six d’entre eux ont réussi en remportant les qualifications mensuelles. Les deux autres, en revanche, se sont qualifiés grâce à un vote par joker en jeu.

Les huit équipes sont Alternate aTTaX, VATANG, Ni Chang Dance, x6tence, Darkest MuZhan, QueeN Walkers, eleVen Original et HT Family. Les équipes seront divisées en deux groupes de quatre équipes chacun et s’affronteront dans un bracket à double élimination. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires.

