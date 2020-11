Les fans peuvent à nouveau profiter de la trilogie Mass Effect et anticiper une nouvelle entrée alors que les développeurs annoncent de bonnes nouvelles

Pour les fans de Mass Effect, le 7 novembre n’est pas qu’une journée ordinaire. C’est la fête annuelle officielle du jeu qui célèbre la désignation militaire N7 du commandant Shepard. Chaque année, les développeurs annoncent des mises à jour passionnantes pour la communauté et 2020 ne fait pas exception.

Les rumeurs d’un Mass Effect: Legendary Edition flottaient depuis longtemps. BioWare les a finalement confirmés dans un récent article de blog et a également annoncé un nouveau jeu Mass Effect.

Mass Effect: Legendary Edition modernisera l’expérience du joueur

Après la sortie de son premier jeu en 2007, Mass Effect a été l’une des franchises de jeux les plus réussies de tous les temps. Malgré une fin décevante dans Mass Effect 3, les fans du monde entier ont adoré la trilogie. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’ils attendent depuis longtemps une version remasterisée du jeu.

Selon les développeurs, Mass Effect: Legendary Edition offrira de meilleurs graphismes et performances. Ils ont mis à jour les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques. En conséquence, le jeu a désormais des résolutions ultra-nettes, des fréquences d’images plus élevées et des améliorations visuelles étonnantes.

La version remasterisée comprendra le contenu de base pour un seul joueur et le contenu téléchargeable des trois jeux de la trilogie. Enfin, les armes, armures et packs ont été spécifiquement optimisés pour la résolution 4K Ultra HD.

«Notre objectif n’était pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir l’œuvre originale dans sa meilleure forme possible.»

Les développeurs annoncent le prochain chapitre de la franchise

En raison de l’échec de Mass Effect: Andromeda en 2017, EA et BioWare avaient mis la série en attente. Après trois ans, ils ont enfin annoncé un nouvel opus dans la franchise. Apparemment, une «équipe de vétérans» a travaillé dur sur le prochain chapitre.

«Nous sommes aux premiers stades du projet et ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais nous sommes impatients de partager notre vision de la direction que nous prendrons ensuite». a déclaré Casey Hudson, vice-président, directeur général du studio de BioWare.

L’édition légendaire de Mass Effect sera disponible au printemps 2021 sur plusieurs plates-formes, y compris Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Il n’y a aucune information sur la date de sortie du nouveau jeu, cependant, les développeurs ont promis désormais des mises à jour régulières.

