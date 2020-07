Les fans pensent qu’il sort avec Addison Rae après une publication sur Instagram! – .

in

Bryce Hall vient de confondre les fans après avoir posé le même message cryptique sur Instagram, TikTok et Twitter – que signifie « Bad Bleep »?

Bryce Hall et Addison Rae, deux des stars préférées de TikTok, sont un sujet de conversation brûlant en ce moment après que Bryce ait écrit un message étrange sur toutes ses plateformes de médias sociaux.

Et cela a conduit à encore plus de spéculations sur le fait que le couple sortait bien que Bryce l’ait nié il y a seulement quelques semaines. Voici les articles sur «Bad Bleep» expliqués!

Le membre de Sway House, Bryce Hall, s’est rendu hier sur toutes ses plateformes de médias sociaux pour publier une phrase très précise.

Sur Instagram, il a publié une photo agréable de lui-même avec Addison Rae et l’a légendée: «Bad Bleep».

Puis, sur Twitter, il a écrit exactement la même chose.

Et enfin, sur TikTok, il a posté sa version d’une danse populaire TikTok avec vous l’avez deviné, «Bad Bleep» comme légende.

Alors, que signifie réellement «Bad Bleep»? Bryce essayait-il de dire quelque chose à ses partisans?

Explication de la signification de « Bad Bleep »

Le terme «Bad Bleep» est en fait devenu un terme d’argot populaire pour la star de TikTok, Addison Rae.

Tout a commencé lorsqu’un compte TikTok appelé @TheKidLaroi a créé une chanson appelée Addison Rae. Il a posté la vidéo sur TikTok, révélant les paroles: «J’ai besoin d’une mauvaise salope. Addison Rae, shawty la plus méchante.

Ensuite, la chanson est sortie en mars et Addison a réagi aux paroles dans une vidéo sur la chaîne YouTube Genius avant de dire: «Ces paroles me sont évidemment très sincères parce que je suis Addison Rae et je pense que c’est vraiment incroyable qu’il y ait un chanson sur moi.

Depuis lors, Addison est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Bad Bleep », une référence comique à la chanson qui a été faite à son sujet.

Pourquoi Bryce Hall a-t-il publié une référence à Addison Rae?

De nombreux fans spéculent maintenant exactement pourquoi Bryce Hall a tweeté la référence cryptique à Addison Rae. Et le verdict est – ils sortent ensemble.

Addison et Bryce se sont rencontrés en 2019, et bien qu’ils n’aient jamais eu de relations publiques appropriées, Bryce a révélé qu’ils sortaient avec désinvolture pendant une courte période avant de convenir mutuellement de ne pas aller plus loin. Mais depuis, il y a toujours eu des spéculations selon lesquelles les deux étoiles TikTok sont secrètement ensemble.

Il y a quelques semaines à peine, Bryce a participé au Tea Talk de YouTube et a nié qu’il sortait avec qui que ce soit, brisant les rêves de ceux qui ont vraiment expédié Braddison. Mais depuis lors, le couple a été aperçu en train de dîner ensemble, se tenant la main et devenant très confortable en public.

Et après les publications de « Bad Bleep » sur les réseaux sociaux, les fans pensent définitivement qu’il y a quelque chose de plus que des amis entre les deux TikTok!

