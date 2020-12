Les fans pensent que la chanson est une prétendue «pièce d’accompagnement»! – .

Photo par Joseph Okpako / WireImage

Burna Boy fait face à des allégations de tricherie sur Instagram, mais les fans ont reconstitué ce qu’ils pensent être des liens entre ses 23 paroles et les revendications.

Les affirmations en question ici viennent de Jo Pearl, une influenceuse Instagram qui prétend qu’elle est avec Burna Boy depuis deux ans alors qu’il est en couple avec Stefflon Don.

Elle a partagé ses affirmations dans deux vidéos Instagram distinctes téléchargées sur son compte Instagram hier, le 1er décembre, et nous avons résumé la vidéo de 15 minutes ici.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de ces affirmations et que Burna Boy n’ait pas encore répondu officiellement, certains fans pensent que ses 23 paroles pourraient être à son sujet.

Pourquoi les fans pensent-ils que la chanson parle d’elle?

La chanson 23 est sortie cette année par Burna Boy dans le cadre de son album Twice As Tall. En commençant par le point le plus évident de certains fans, Jo Pearl a 23 ans, ce qui, selon certains, a inspiré le nom de la chanson.

« Jo Pearly a vraiment inspiré Burna Boy pour cette chanson de 23 », a déclaré un fan. « Donc Burna Boy a écrit 23 pour son poussin de côté », a déclaré un autre.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Jo Pearl a vraiment inspiré Burna Boy pour cette 23 mélodie. – International Hov🦉 (@ 1real_Regis) 2 décembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Alors burna boy a écrit « 23 » pour son petit poussin 😩 – ✨Coco✨ (@ItsCoco_May) 2 décembre 2020

D’autres fans ont même fait des comparaisons avec les noms de ses autres chansons On The Low, Secret et Way Too Big:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

On the lowSecret Way too big23Burna boy va coder son affaire secrète depuis 😂😂😂 – ADRIAN (@__ADSK) 2 décembre 2020

Michael Jordan de Burna Boy en 23

En regardant plus loin dans la chanson, Burna Boy fait fréquemment référence au joueur de basket légendaire Michael Jordan tout au long des 23 paroles «La musique me fait me sentir comme B Jordan», lit-on dans le refrain.

Certains ont souligné que le nom 23 peut plutôt faire référence au numéro figurant au dos du maillot de Michael Jordan.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les gens ne font que troller la chanson « 23 ». Burna Boy a fait référence au numéro de jeu légendaire de Micheal Jordan, pas son âge. – Ayzi (@LifeofAyzi) 2 décembre 2020

Cependant, un fan a estimé qu’il était utile de le nommer 23 au lieu de Jordan ou d’une parole différente de la chanson:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Burna boy aurait pu nommer cette chanson «Jordan» ou «Aye por gan» ou même «woro si woro» mais il l’a nommée «23» 🌚 Una pense dire qu’il s’appelle après MJ Jersey? Shey Burna est-elle comme la personne avec qui Dey regarde le basket? – GalacticManny (@GalacticManny) 2 décembre 2020

Bien qu’aucune parole dans 23 ne fasse explicitement référence aux allégations ou à Jo Pearl, certains fans ont fait des blagues sur le fait que Burna Boy se sentait comme Michael Jordan, comme il le dit dans la chanson.

Dans d’autres nouvelles, des hommages versent à Tripple Beanz après la mort confirmée du rappeur