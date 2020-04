Les fans ont conçu les costumes de Captain Marvel mieux que l’original, vous pouvez y jeter un œil!

– Publicité –



Les looks Captain Marvel sont l’un des plus puissants et agressifs de l’histoire de la bande dessinée. Mais encore, certains fans l’ont repensé, ce qui est vraiment très impressionnant.

Il y avait de nombreux costumes conçus au fil des ans. Au départ, Mme Marvel a commencé à porter un justaucorps, puis après cela, elle a trouvé son look classique de boulon d’éclairage. Et puis elle a commencé à porter son body rouge et bleu après que le manteau Captain Marvel ait été pris par Carol Danvers.

Même si Carol a repensé les costumes pour son film Marvel Cinematic, mais la robe repensée par les fans est encore meilleure et a fait des costumes dans un cadre unique et sauvage. Voici quelques-unes des modifications apportées par les fans.

RPG Captain Marvel By Organic.Vx

Alors voilà, cet utilisateur d’Instagram Organic. Vx a réinventé Captain Marvel en tant que personnage RPG. Elle a de nombreuses caractéristiques communes comme d’autres versions de merveille comme le protecteur d’avant-bras, les mêmes couleurs or, rouge et bleu, et sa ceinture est repensée comme une cape.

Anime Captain Marvel par Deputy Rust

Captain Marvel Redesign (Nettoyé et finalisé) pic.twitter.com/Vk2k2UwEZ3 – Député Rust (@DeputyRust) 8 mars 2019

Ce costume intéressant de Deputy Rust sur Twitter. C’est un look marvel inspiré de l’anime. Cette merveille obtient plus de foulards.

Captain Marvel inspiré de Warbird par Diepod-Stuff

Ce costume intéressant est de Diepod Stuff. Ce costume est un body blindé avec des éléments de la foudre. Cela montre le look Warbird de Marvel.

Capitaine blindé Marvel par Anthony Parenti

Ce costume est par Anthony Parenting qui donne plus d’une sensation Iron Man. Carol obtient un costume de protection afin de se protéger de toute violence. C’est l’armure classique de couleur rouge, bleue et rouge.

Capitaine High-Tech Marvel par Erik Bragalyan

Ce look repensé par Erik Bragalyan est un look chic qui est à nouveau similaire au look d’Iron man. La robe est un peu plus bleu foncé le bleu habituel de Carol et d’étoile argentée et hala terne.

Lightning Bolt Captain Marvel par CavalierTunes

Ce fan, CavalierTunes a donné à Carol un style de défenseur. Elle porte une combinaison ample avec des bottes à lacets. Cette robe est vraiment confortable.

Sailor Moon Captain Marvel par Drachea Rannak

Depuis l’étoile de Captain Marvel @brielarson crédité Sailor Moon comme un modèle, je devais la dessiner comme ça XD Prendre plaisir! pic.twitter.com/oHfHAk3f0b – Drachea Rannak (@Drachearannak) 13 mars 2019

Drachea Rannak a repensé un super look. Si le capitaine Marvel était un marin lunaire. Cela aurait sûrement été son look, ses longues jambes et sa robe courte en bleu Captain Marvel avec le diadème étoilé Hala.

Steampunk Captain Marvel par Mtl_nutbar

Ici, l’éventail, Mtl_nutbar a donné un look militaire où la merveille obtient un long manteau de style militaire en rouge avec une ceinture étoile Hala en or.

Monica Rambeau Captain Marvel par Gibsoncomics

Un autre look simple mais intéressant est redessiné par un fan de Gibsoncomics, le look est une palette de couleurs originale de noir et blanc. Le casque est également une partie qui montre que Monica est totalement protégée.

10.Ukiyo-E Captain Marvel par Takumi

Redessiné par Takumi, le Dan lui a donné un look japonais. Ses yeux sont montrés comme beaux et puissants. Le costume est un peu difficile mais il a l’air vraiment incroyable.

