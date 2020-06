Les fans ne respectent pas les règles de distance et enflamment la pyrotechnie

Comme si le virus corona n’avait jamais existé: au derby de la ville de Belgrade entre les rivaux Partizan et Red Star, 20000 fans ont violé les règles de distance et enflammé la pyrotechnie.

La demi-finale de coupe s’est terminée 1-0 pour Partizan, mais après le match, personne n’a parlé de football. Les scènes qui se sont déroulées devant et dans le stade ont excité l’esprit.

Environ 20000 fans se pressaient dans les tribunes, chantaient et scintillaient autour – aucune trace de distance et de masques. La police a tenté sans succès de contrôler la situation dans le stade Partizan, qui peut accueillir 30 000 spectateurs. Même avant le match, des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans les rues et allumé des pièces pyrotechniques.

En Serbie, après la pause obligatoire de Corona, les matchs avec public sont à nouveau autorisés depuis le 1er juin, à condition qu’une distance de sécurité d’un mètre soit maintenue entre les spectateurs. Ce n’était sans doute pas le cas mercredi soir.