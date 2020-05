Les fans devraient savoir que Brooklyn Nine-Nine arrive maintenant avec une autre nouvelle saison

– Publicité –



C’est également l’une des émissions les plus populaires du service de streaming en ligne. Maintenant, l’émission Brooklyn Nine-Nine revient pour une autre saison pour les fans de l’émission. Voici quelques détails que les fans de l’émission doivent connaître.

À propos de The Show Brooklyn Nine-Nine

C’est un spectacle qui a déjà été nominé aux Emmy et qui a également remporté de nombreux prix. Ceci est basé sur les cas quotidiens qui sont résolus par les détectives du NYPD de Brooklyn, principalement il se concentre sur le Jake Peralta immature mais intelligent. Le spectacle a été créé pour la première fois en 2013 et il a remporté un certain nombre de prix prestigieux dans de bons spectacles.

Les fans de la série devraient savoir que c’est une série assez intéressante qu’ils devraient le dire aux autres. Il a également reçu une note de 100% d’approbation, ce qui signifie également qu’il est «certifié frais» sur le célèbre site Rotten Tomatoes.

Quand vient-il?

Fox a annulé Brooklyn Nine-Nine après avoir fait cinq saisons. Mais, cependant, NBC a rapidement tout compris et a ensuite produit deux saisons supplémentaires de cette série comique. Brooklyn Nine-Nine a maintenant été renouvelé pour sa huitième saison le 27 février 2020. Ce qui est également bien avant leur saison finale de la septième saison de l’émission.

Maintenant, cela peut également signifier qu’ils ont plus de saison à venir pour le spectacle et aussi pour les fans. Mais, ils ne le révèlent pas, qui sait qu’ils pourraient proposer plus de saisons dans le futur à venir de la série.

Quand va-t-il sortir?

Comme nous le savons tous, il existe une situation dangereuse dans le monde. En raison de la pandémie du virus Corona, toutes les grandes maisons de production sont fermées et nous ne savons pas quand tout sera normal comme avant. Donc, nous ne connaissons pas la date de sortie de la prochaine saison de l’émission.

