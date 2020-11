Les fans désespérés d’Elden Ring composent des boss, restez coincés, demandez de l’aide sur Reddit

in

Allons droit au but: il n’y a pas de nouvelles d’Elden Ring à signaler pour le moment. Le développeur FromSoftware a été visiblement discret sur le développement du jeu de rôle sombre sur lequel il travaille en collaboration avec l’auteur de A Song of Ice and Fire George RR Martin. Les fans désespérés de nouvelles sont arrivés au point qu’ils créent maintenant leurs propres combats de boss pour rester coincés.

Le subreddit Elden Ring est un endroit assez bouclé ces jours-ci. Après le teaser de révélation, ses lecteurs réguliers ont eu très peu de choses à faire. Les deux principaux articles de presse du sous-marin contiennent la bande-annonce de l’E3 2019 pour Elden Ring et le récent tweet de FromSoft qui disait essentiellement qu’Elden Ring n’avait pas été annulé. Le reste de la première page du sous-marin est le chaos et le sel, en gros.

Il y a des fans qui créent leurs propres jeux de fans sur Elden Ring, des fans publiant le gameplay et des captures d’écran de ces jeux, et des fans commentant ces messages, prétendant qu’ils commentent Elden Ring lui-même. C’est à quel point les gens veulent jouer et parler d’Elden Ring. Ils savent que c’est faux, mais ils veulent que le contenu d’Elden Ring discute sur Reddit, et ils se débrouillent donc avec ce qu’ils ont.

Certains publient simplement des captures d’écran remixées ou des images de type meme basées sur d’autres jeux. Voici un exemple:

Les gars, comment puis-je battre ce boss? Le vieux roi Hagrid d’Eldenring

D’autres sont devenus un peu plus élaborés:

Je viens d’arriver aux Great Feet Plains. Comment puis-je battre ce gars? Le champignon est encore pire que toxique… par Eldenring

«Je viens d’arriver dans les Great Feet Plains», explique l’utilisateur ixphia. «Comment puis-je battre ce type? Le champignon est encore pire que toxique.

L’image montre un personnage croisé debout sur la colline herbeuse dans le fond d’écran «Bliss» de Windows XP. Il fait face à ce que je pense être une figure géante de Bionicle, et entouré de pieds verts poussant hors du sol autour de lui. L’interface utilisateur de Dark Souls a été ajoutée et notre héros porte une épée, une bouteille de lotion pour les mains, une boîte de Monster Energy et du lubrifiant WD-40. Il a été affligé par l’effet de statut de «champignon».

Il y a beaucoup plus de ce genre de chose sous la balise «Fake Lore» sur le subreddit. Cela rend la navigation amusante, même s’il y a une tristesse sous-jacente dans toute l’affaire – même si nous supposons que cela correspond au leitmotiv principal des jeux Souls.

Voici tout ce que nous savons sur Elden Ring jusqu’à présent, ce que nous admettons n’est pas grand-chose. En espérant que nous apprendrons quelque chose de nouveau aux Game Awards de cette année.

