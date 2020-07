Les fans des Rangers réagissent à la performance de Glen Kamara – .

Les Rangers étaient de retour dans l’action de pré-saison mercredi soir, accueillant Motherwell à Ibrox dans un match qui a commencé un peu plus tard que prévu.

Le Gers a connu un grand succès en France avec des victoires 2-0 sur Lyon et Nice, remportant le Trophée Veolia avant de regagner l’Écosse.

Les hommes de Steven Gerrard n’attendaient pas mercredi soir, car ils ont pris rapidement les devants grâce à la volée de Ryan Kent.

Ianis Hagi est rentré chez lui une seconde quelques instants plus tard, menant les Rangers 2-0 en 10 minutes. Joe Aribo a continué sa forme prometteuse, dansant à travers la défense Motherwell pour en ajouter un troisième.

Le but contre son camp de Ricki Lamie a scellé une victoire de 4-0 pour les Rangers, dans une soirée presque parfaite pour Gerrard; La blessure aux ischio-jambiers de Jermain Defoe était le seul problème.

Les Rangers semblent être en forme avant la nouvelle saison, et le milieu de terrain Glen Kamara a attiré l’attention des fans hier soir.

Le Finlandais avait soufflé le chaud et le froid la saison dernière, en particulier en 2020, alors que les fans étaient frustrés par des démonstrations lourdes au milieu de terrain.

Les fans des Rangers se sont rendus sur Twitter pour saluer Kamara, affirmant qu’il était « de retour à son meilleur » et avait l’air « super » hier soir.

Certains ont souligné à quel point les Rangers ont lutté une fois que Kamara est parti à la mi-temps, certains le soutenant pour une grande saison ce trimestre à venir.

Aribo, Barasic, Kamara, ils vont avoir de superbes saisons !! Tout un an plus d’expérience! Besoin d’une protection de référence! Performances brillantes et rapides!

Peut-être juste à cause de la fatigue, mais il y a une énorme différence avec aribo et Kamara hors du milieu de terrain maintenant

Alors ma vision du jeu

La défense semble solide Le milieu de terrain semble être plus puissant cette saison, pensez que Kamara, Hagi et Aribo ont fière allure et que Jack et Arfield ont l’air patron. Encore faible en haut et certainement pas assez de force là-bas une blessure et ont été faits

– TheGloriousBlueGuru (@ GarM44505994) 22 juillet 2020