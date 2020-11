Les fans des Rangers réagissent à la performance de Ciaran Dickson – .

in

Les Rangers ont atteint les quarts de finale de la Coupe de la Ligue écossaise après avoir battu Falkirk 4-0 ce soir.

Le Gers a vu le Celtic s’incliner à domicile contre le comté de Ross lors d’une défaite embarrassante plus tôt dans la journée, et aura désespérément voulu éviter une défaite similaire.

Il n’y avait aucune chance pour l’équipe de Steven Gerrard car Jermain Defoe les a mis rapidement en tête, avant que Calvin Bassey ne fasse 2-0.

Borna Barisic a tiré un troisième, et James Tavernier a complété le score alors que les Rangers organisaient une rencontre avec St Mirren pour une place dans les quatre derniers.

Ce fut une excellente occasion pour Gerrard de faire tourner son équipe, et il en a profité pour lancer deux produits de l’académie des jeunes en seconde période.

Leon King et Ciaran Dickson ont tous deux été présentés après la pause, King jouant environ 20 minutes et Dickson plus d’une demi-heure.

Photo par Rob Casey / SNS Group via Getty Images

Dickson a récemment été sur le banc lors des matchs de la Ligue Europa, et il en a fait assez pour impressionner les fans des Rangers dans sa courte apparition aujourd’hui.

Certains ont qualifié Dickson de « phénoménal » et « impressionnant », lui donnant un avenir radieux tout en le comparant à Scott Arfield ayant fait preuve d’une réelle énergie au milieu de terrain.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson a l’air d’un joueur. Voyez-les marcher sur le jeune homme 🔴⚪🔵 – 💀 (@yunggloominati) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Impressionné par Ciaran Dickson, il a l’air d’être un bon joueur 👏🏼 – Gary Hamilton (@ gaz_hamilton97) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson a l’air d’un bon choix pour notre milieu de terrain, hein? On dirait qu’il s’est considérablement gonflé depuis que je l’ai vu pour la dernière fois du côté des jeunes. – Iain (@ CemetryGates89) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson. Un tout petit joueur. – Dado (@mendrinkmilk) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson va être un bon joueur. – Euan (@euangtaylor) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’adore voir nos jeunes joueurs faire partie de la première équipe. Il y a beaucoup de choses à aimer chez Ciaran Dickson. Il a l’air confiant et physiquement prêt aussi. – JHC (@ JHC17626935) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson était classe quand il est venu! Certains pler – Andrew (@ andrew97bro) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ciaran Dickson y a attiré l’attention. Plein d’énergie, boîte à boîte, prêt à tenter sa chance avec un laissez-passer. Impressionnant. – Billy Austin (@ Bryce9A) 29 novembre 2020

Photo par Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

