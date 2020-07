Les fans de West Ham réagissent alors que l’ancien joueur de Moyes est lié – .

in

West Ham United a évité la relégation lors des derniers matchs de la Premier League cette saison. Les Hammers, à un moment donné, semblaient destinés à s’effondrer, mais l’héroïsme de Michail Antonio les a emmenés au-delà de la ligne.

Antonio a été utilisé presque partout à West Ham au fil des ans. L’Anglais a joué sur les deux ailes, en tant qu’arrière et même en haut, et c’est sur ce dernier qu’il a été le plus impressionnant.

S’appuyer autant sur Antonio ne faisait pas partie des plans de West Ham ce trimestre. Les Hammers ont dépensé beaucoup d’argent l’été dernier pour faire venir Sébastien Haller de l’Eintracht Francfort.

Le Français a marqué 20 buts et fourni 12 passes décisives pour l’équipe de Bundesliga la saison dernière, et il devait être l’homme pour résoudre les problèmes de but de West Ham cette saison.

Cependant, Haller n’a marqué que sept fois dans la ligue cette saison et, par conséquent, les Hammers sont à la recherche d’un nouvel attaquant.

Sky Sports affirme que West Ham est intéressé par la signature de Josh Maja de Bordeaux cet été. L’ancien homme de Sunderland ne pousse pas nécessairement pour un déménagement, mais le club est dans une situation financière difficile et ils pourraient le pousser à lever des fonds.

Bonne signature?

David Moyes connaît très bien Maja. Le jeune attaquant a fait ses débuts par le patron des Hammers alors qu’il était à la barre de Sunderland en 2016.

NICOLAS TUCAT / AFP via Getty Images

Maja a marqué huit buts et fourni trois passes décisives en seulement huit départs. Il marque en moyenne un but toutes les 112 minutes, ce qui est un record époustouflant étant donné qu’il n’a que 21 ans.

Si un accord réalisable peut être conclu, Maja serait une signature décente pour les Hammers. Le jeune, né à Londres, ne devrait pas craindre un retour dans sa ville natale, et il pourrait devenir un très bon joueur dans les années à venir.

Les fans de West Ham semblent avoir vu pas mal de Maja pendant son séjour à Sunderland. Certains d’entre eux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur point de vue sur un transfert potentiel.

Jouait comme le premier drogba à Sunderland jusqu’à ma mort. – Shumi_88 (umi Shumi_88) 29 juillet 2020

Donnez-moi la ligue des champions maintenant 🙌🏻⚒ – Dan (@ Swabybaby01) 29 juillet 2020

Joueur décent – Geoff Wilkinson (@GeoffWilkinson_) 29 juillet 2020

Destiné à être en fait un joueur décent que Sunderland n’a pas réussi à signer un nouvel accord. Cela vaudrait un punt si les termes étaient corrects – Nathaniel John (@Nathaniel_John) 29 juillet 2020

Josh Maja serait une signature pour West Ham. Des chiffres prometteurs en quelques minutes pour le jeune, gardez un œil sur le mouvement. Bien que l’on pense qu’Eze et l’un des Manning / Robinson sont les priorités en ce moment. pic.twitter.com/o1HRmYKMM1 – Jamie Griffith (@JGriffithJourno) 29 juillet 2020

J’ai vu ce joueur. Un si grand joueur pour Bordeaux. Serait une signature – Ekelly10 (@ Ekelly105) 29 juillet 2020

Moyes à la recherche d’une réunion avec Maja à West Ham semble-t-il… ressemble à un joueur talentueux https://t.co/4w6xGXn8Sa – FPL Cockney (@FPL_Cockney) 29 juillet 2020

Harriet Lander / Getty Images

