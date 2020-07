Les fans de Tottenham veulent que le trio hautement noté reste au milieu des rumeurs de prêt – .

in

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Tottenham devrait avoir une fenêtre de transfert estivale chargée, en ce qui concerne les arrivées et les départs. Les Spurs ont été associés à une décision de signer un certain nombre de joueurs, mais pour ce faire, ils devront se séparer de quelques-uns des leurs.

Tanguy Ndombele est le grand nom qui pourrait éventuellement quitter le nord de Londres en raison de problèmes avec Jose Mourinho. Cependant, la grande nouvelle est la décision de Tottenham d’envoyer trois de ses talents les plus excitants en prêt.

Le Standard affirme que les Spurs cherchent à prêter Oliver Skipp, Troy Parrott et Ryan Sessegnon cet été. C’est vraiment une nouvelle intéressante étant donné que Tottenham sera en Ligue Europa la saison prochaine.

Les jeunes pourraient jouer un grand rôle pour Tottenham la saison prochaine

Arsenal a eu un énorme succès auprès de ses jeunes joueurs en les jouant dans la compétition. Les goûts de Gabriel Martinelli, Joe Willock et Bukayo Saka ont fait d’énormes impressions en Ligue Europa et les jeunes de Tottenham pourraient reproduire la même chose.

Skipp a été extrêmement impressionnant lors du match de coupe contre Norwich City plus tôt dans la saison. De nombreux fans des Spurs espéraient en voir plus le trimestre prochain, mais il semble que ce n’est plus le cas.

La situation de Parrott est une autre intéressante. De nombreux experts et supporters ont exhorté Mourinho à utiliser le jeune attaquant en l’absence de Harry Kane, mais il a à peine vu l’heure du match.

TF-Images / Getty Images

Les Spurs n’ont toujours pas de sauvegarde appropriée à Kane et prêter Parrott semble étrange, surtout lorsque leur calendrier en raison de la Ligue Europa sera chargé la saison prochaine.

La signature de Sessegnon a provoqué une vague d’excitation l’été dernier. On attendait beaucoup du jeune polyvalent cette saison, mais il a été une déception à chaque fois qu’il a joué.

Garder la main sur le trio a beaucoup de sens étant donné qu’ils auront un certain nombre d’opportunités avec la première équipe le trimestre prochain. De nombreux fans des Spurs ressentent la même chose et quelques-uns d’entre eux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions.

Skipp et sess non ils joueront en europe – BidoShalaby🇪🇬🇪🇬 (@shalaby_bido) 28 juillet 2020

Prêtez un perroquet, mais jouez les 2 autres en Ligue Europa – 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Sam (@_samthfc_) 28 juillet 2020

Donc, si nous prêtons tous ces joueurs, nous jouons la même équipe jeudi et dimanche – gareth steen (@gareth_steen) 28 juillet 2020

nous en aurons besoin pour la rotation de la Ligue Europa 🤔 – Victor Avalos (@_VictorAvalos) 28 juillet 2020

Ce serait bien de les avoir pour les tasses, en particulier Europa. – Ricky Hayward (@rickyhayward_) 28 juillet 2020

Parrott oui, Sessagnon et Skipp non – Worker of Lead (@WorkerLead) 28 juillet 2020

J’espère que non – GaryShepherd (@ shepherdgary2) 28 juillet 2020

Julian Finney / Getty Images

