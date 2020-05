Les fans de Star Wars lancent une pétition pour une prolongation de la vengeance des Sith

Les fans de Star Wars ont vu le succès des fans de Snyder Cut et ont une nouvelle cause. Les fans ont lancé une pétition pour que Disney / Lucasfilm publie une version étendue de La vengeance des Sith, le troisième film de The Skywalker Saga, et le dernier film des préquelles. La coupe originale du film a une durée de 2 heures et 20 minutes, et apparemment, il y a des rumeurs depuis des années que George Lucas a une coupe de quatre heures du film. L’ensemble du processus de tournage de Sith était bien documenté déjà dans les blogs en ligne et les vidéos de production sur le site officiel de Star Wars à l’époque, ainsi que dans les coulisses des fonctionnalités spéciales publiées sur les disques au fil des ans.

Les fans de Star Wars doivent s’arrêter

La pétition Change.org se lit comme suit: « Bonjour à tous! La coupe originale de Star Wars: La revanche des Sith (2005) a duré plus de quatre heures, et nous pensons que George Lucas devrait faire ce qu’il faut et donner aux fans ce que nous méritons. et ce qui nous revient de droit. Nous aimons la démocratie, et nous espérons qu’il le fera aussi. En signant cela, vous laissez vos voix se faire entendre. Si cette pétition devient virale, alors nous aurons un pouvoir illimité et si George fait la bonne chose, alors il serait fort et sage et nous serions tous très fiers de lui. Toute cette opération est notre idée et nous devons nous assurer qu’elle soit faite. Nous proclamerons la victoire quand nous atteindrons notre objectif. Que la force soit avec vous tous et avoir la foi. «

C’est stupide. Non seulement il n’y a jamais eu de confirmation que cette coupe du film existe, mais appeler Geroge Lucas de cette façon est une gifle pour l’homme. D’une manière ou d’une autre, 17 800 personnes ont signé ce truc, ce qui est super triste et me fait repenser mon propre fandom de Star Wars. C’est l’effet que le foutu Snyder Cut a eu maintenant, cependant, pour chaque film qu’une personne n’a pas aimé ou d’accord avec la direction qu’elle a prise, il y a des appels pour une autre coupe maintenant. La vengeance des Sith est très bien comme elle est; c’est en fait mon troisième film préféré de Star Wars. Évidemment, tout cela n’ira nulle part, mais il est triste pour moi que ces gens prennent même du temps pour essayer.

Le post Star Wars Fans Start Petition For Extended Cut Of Revenge Of The Sith est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.