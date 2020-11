Les fans de Selena Gomez craignent pour la santé de la chanteuse après avoir été repérée avec un tube dans le bras pendant IG Live.

Les partisans de Selena Gomez ‘Gomez lui envoient tellement d’amour. Après que les gens aient remarqué un tube dans son bras lors de sa conversation Instagram du 24 octobre avec Timothée Chalamet! Voir leurs messages d’adoration au chanteur bien-aimé. Les passionnés de Selena Gomez ‘Gomez sont tellement attachés à l’étonnante chanteuse de 28 ans. Mais récemment, les fans du chanteur sont restés tout à fait la cicatrice après avoir remarqué ce qui semblait être. Et à une intraveineuse ou à un tube dans le bras de Selena ‘Selena pendant son rassemblement Instagram avec l’ami Timothée Chalamet le 24 octobre! Les fans ont erré des captures d’écran du chanteur en ligne, soulignant l’équipement médical ambigu. Les fans de messages aimés à Selena Gomez ne font que réchauffer le cœur. Mais leurs notes étaient davantage une question de préoccupation que de considération. «» Prier pour le bien-être de Selena ‘Selena. Et j’espère qu’elle va bien »», a lancé un fan sur Twitter. « » Je ne peux pas croire ce que c’est que de vivre avec une maladie auto-immune aussi terrible. Vous transférer tant d’amour et de câlins [Selena Gomez], » ils ont écrit. Bien que Selena elle-même n’ait pas encore affirmé ce que c’était, elle traversait. Et les fans savent déjà que la chanteuse a eu sa juste part de problèmes de santé. Selena Gomez est étonnamment ouverte sur sa lutte contre le lupus. Et depuis la rupture de son analyse en 2015. Puis, en 2017, Selena a révélé à ses corps de fans aimants qu’elle avait subi une greffe de rein avec son donneur. Donateur aka ami et actrice Francia Raisa. En plus des problèmes de santé physique auxquels elle est confrontée, Selena a également été incroyablement transparente sur sa santé mentale. Elle discute de ses conflits avec l’anxiété et le trouble bipolaire. Heureusement pour les fans de Sel, ils peuvent être assurés qu’elle va apparemment mieux. Et mieux qu’elle ne l’était il y a quelques jours. La chanteuse «Lose You To Love Me» a été détectée à Malibu au restaurant Nobu avec des copains. Et qui s’est régalé pour dîner ensemble le 26 octobre. Espérons que les fans verront bientôt le soliste se sentir beaucoup mieux. Lire la suite: Les retrouvailles de Jennifer Aniston et Brad Pitt «Sexual Tension»: voici ce que Matthew…

Santé Verte Trousse Eté Circulymphe Gel Circulation 150ml + Nectaloe Gel Apaisant & Réparateur à l'Aloé Vera 150ml Santé Verte Trousse Eté Circulymphe Gel Circulation 150ml + Nectaloe Gel Apaisant & Réparateur à l'Aloé Vera 150ml est composée de 2 gels, le Circulymphe gel circulation et Nectaloe gel apaisant et réparateur à l'Aloé Vera. Circulymphe Gel Circulation 150ml : Circulymphe est un gel qui soulage la sensation de

Fun'Ethic Avoir 20 ans Ma Trousse Beauté Crème de Jour 50ml et Huile Gourmande 100ml Bio La Trousse Beauté Être Avoir 20 ans de la marque Fun'Ethic comprend deux produits spécialement conçus pour les jeunes à partir de 20 ans : - Fun'Ethic Avoir 20 ans Crème de Jour Bio 50ml : Pour les peaux jeunes à partir de 20 ans à la fleur d'oranger. Ce produit de la gamme 'Avoir 20 Ans' a été conçu pour

Fun'Ethic Avoir 20 Ans Eau Micellaire Bio 200ml La marque Fun'Ethic vous propose Avoir 20 Ans Eau Micellaire Bio pour tous types de peaux qui agit sur l'éclat du teint. Ce produit de la gamme 'avoir 20 ans' a été conçu pour nettoyer, démaquiller, tonifier et agir sur l'éclat du teint avec des actifs hydratants. 98,9 % du total des ingrédients sont

Fun'Ethic Avoir 20 ans Huile Gourmande Bio 100ml La marque Fun'Ethic vous propose Avoir 20 Ans Huile Gourmande Bio pour les peaux de plus de 20 ans au parfum de noix de coco. Ce produit de la gamme 'avoir 20 ans' a été conçu pour hydrater la peau en profondeur. Composée notamment d'huile d'olive bio pour ses vertus éclatantes et associée à l'huile sèche de

Fun'Ethic Avoir 20 ans Crème de Jour Bio 50ml La marque Fun'Ethic vous propose Avoir 20 Ans Crème de Jour Bio pour les peaux jeunes à partir de 20 ans à la fleur d'oranger. Ce produit de la gamme 'Avoir 20 Ans' a été conçu pour hydrater les couches superficielles de la peau, revitalise la peau terne et fatiguée. Ses fonctions : Régénérante et

Fun'Ethic Trousse Beauté Avoir 20 ans Bio La Trousse Beauté Être Avoir 20 ans de la marque Fun'Ethic comprend deux produits spécialement conçus pour les jeunes à partir de 20 ans : - Fun'Ethic Avoir 20 ans Crème de Jour Bio 50ml : Pour les peaux jeunes à partir de 20 ans à la fleur d'oranger. Ce produit de la gamme 'Avoir 20 Ans' a été conçu pour