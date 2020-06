Les fans de NRL en NSW autorisés à revenir le 1er juillet

La commission ARL discutera lundi de la possibilité que les clubs de la LNR retournent jouer sur leur terrain habituel à partir de début juillet, alors que les conditions de foule continuent de se détendre.

Un nombre limité de foules en Nouvelle-Galles du Sud a reçu le feu vert pour revenir aux matchs à partir du 1er juillet, le gouvernement de l’État autorisant les stades à fonctionner à 25% de leur capacité.

Cela survient quelques jours à peine après que le gouvernement fédéral ait coché des foules allant jusqu’à 10 000 personnes dans les stades.

Seuls les stades d’une capacité de 40000 personnes ou moins ont été autorisés à ouvrir leurs portes, ce qui signifie que le stade ANZ de Sydney reste indisponible.

Bulldogs COVID-19 fait peur reporte le jeu

Des sièges à distance sociale devraient avoir lieu, ainsi qu’une série d’autres protocoles de santé auxquels le LNR devra se conformer.

« Le conseil en matière de santé était que, quelle que soit la qualité de l’organisation d’un événement, quelle que soit la qualité de sa billetterie et de sa position assise et des points d’entrée et de sortie, il serait extrêmement difficile de gérer un événement de plus de 10 000 personnes à l’heure actuelle, ce qui C’est pourquoi cette limite a été appliquée « , a déclaré dimanche le Premier ministre de la NSW, Gladys Berejiklian.

Le LNR utilise actuellement un calendrier révisé jusqu’à la neuvième ronde, ce qui implique l’utilisation de trois sites en Nouvelle-Galles du Sud, deux au Queensland et un à Victoria.

Cependant, le développement de dimanche a incité les responsables de la LNR à envisager d’autoriser les équipes à retourner dans leurs foyers traditionnels à partir de la huitième manche qui commence le 2 juillet.

NRL Rd 17 – Roosters v Cowboys (Getty)

« Nous envisageons cela demain », a déclaré le président de l’ARLC, Peter V’landys, qui envisage toujours la possibilité d’avoir une foule illimitée d’ici le 1er août.

« J’ai dit le 1er juillet il y a quatre semaines et tout le monde s’est moqué de moi », a-t-il déclaré à AAP.

« Je travaille toujours le 1er août pour des foules sans restriction tant que le taux d’infection se poursuit à un rythme aussi bas.

« Comme vous pouvez le voir, nous devons être prudents. Même aujourd’hui, avec ce seul test à l’école, les ramifications qui pourraient avoir.

« Néanmoins, nous ferons tout notre possible pour revenir à la normalité. »

Peter V’landys (Getty)

Melbourne accueille les premiers ministres en titre les Sydney Roosters lors du match d’ouverture du huitième tour le 2 juillet, mais il n’est pas clair si le gouvernement victorien autorisera AAMI Park à ouvrir ses portes d’ici là.

Le médecin-chef du Queensland, Jeanette Young, est convaincu que le gouvernement de l’État autorisera bientôt les fans à revenir dans leurs salles.

Le stade Suncorp de Brisbane a une capacité de 52 500 personnes.

« Je ne sais pas pour le week-end prochain, mais je pense que ce sera assez rapidement pour que nous puissions voir un retour des spectateurs dans nos stades », a déclaré Young.

« Ce travail se déroule au moment où nous parlons. »

Les Warriors basés en Nouvelle-Zélande restent également indéfiniment à Gosford en raison de restrictions de voyage internationales.

CAPACITÉ APPROXIMATIVE DE 25 POUR CENT DES STADES DE LA LNR

* Lottoland: 4500

* Stade Campbelltown: 5000

* Ovale Leichhardt: 5000

* Ovale du jubilé de Netstrata: 5000

* Stade WIN: 5000

* Stade des Panthers: 5500

* Super stade Cbus: 6500

* Stade GIO: 6500

* Stade Townsville: 6500

* AAMI Park 7500

* Stade Bankwest: 7500

* Stade McDonald Jones: 8000

