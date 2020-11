Les fans de Notre-Dame ont bondi après le match de Clemson au milieu du pic de COVID-19 dans la zone

SOUTH BEND, Indiana – Jeudi, le président de Notre-Dame a lancé une vidéo dans laquelle il a mis en garde contre la hausse des cas de COVID-19 et a imploré les étudiants de redoubler d’efforts pour se conformer aux mesures de sécurité et terminer le semestre sans «trébucher sérieusement». Samedi soir, après le doublé 47-40 du groupe de football au-delà de la perturbation réglementaire du n ° 1 Clemson, des milliers d’étudiants se sont précipités dans la sphère pour s’amuser, se fermant collectivement et entourant les joueurs et les entraîneurs. Un certain nombre d’étudiants pourraient éventuellement être vus sur la télédiffusion NBC et sur des images ne portant pas de masques ou avec des masques abattus.- – – La critique de l’incident en cascade par le biais des médias sociaux en douceur de la pandémie et un pic brusque dans les cas où le précédente plusieurs semaines. Les instances animées de Notre-Dame sur le campus ont bondi dans les années 200 après avoir été freinées à 26 environ 4 semaines dans le passé. L’optique sur le stade dans la ruée vers l’après-match / célébrant les solutions implorées.Extra: l’Alabama est le nouveau n ° 1 du scrutin des entraîneurs d’Amway; Notre Dame maintenant n ° 2 après avoir bouleversé ClemsonExtra: Opinion: Penn State se retrouve instantanément avec peu de choses à jouer dans la pandémie de 12 moisNotre Dame Athletic Director Jack Swarbrick, dans une interview en tête-à-tête avec la Tribune dimanche après-midi, a offert un derrière -les-scènes ont un aperçu du plan d’avant-match de Notre-Dame pour une telle situation, la place de la communauté à partir d’ici dans les suites et les cours réalisés à partir des 5 jeux vidéo de football de la maison qui ont inclus une variété restreinte d’adeptes. tous les types de mesures en place pour ce jeu et les problèmes que nous devions faire, et j’étais en fait satisfait de ces plans », a déclaré Swarbrick. «Vous avez obtenu trois résultats potentiels. L’une est une perte. Vous espérez que cela ne se produira pas, mais vous ne faites pas face à une tempête de discipline. L’une est une victoire décisive, et je pense que vous serez capable de gérer ce qui se passe. «Le contraire est une récréation, qu’il s’agisse ou non d’un renversement, d’une conversion en deux points vers Miami ou d’une incomplétion sur le jeu final d’une seconde fois. au-delà de la réglementation, c’est l’un des endroits où vous réalisez que vous êtes confronté au problème d’une précipitation disciplinaire. »Et vous ne savez pas non plus à quelle conséquence vous allez être confronté. Vous proposez pour tous. … Nous avons déployé de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires. »De toute évidence, le sport est arrivé jusqu’à un jeu ultime dramatique à travers lequel les Irlandais ont remporté la victoire contrariée, sa première sur un groupe n ° 1 depuis 1993. À cette époque, Swarbrick des questions de sécurité bien définies, complètement différentes, entraient ici en jeu alors que les savants commençaient à surgir des gradins vers la sphère. «Si cela se produit», a déclaré Swarbrick, «vous recevez cette masse, il est important de laisser les gens venir sinon vous va avoir des os endommagés et différents problèmes. »Le plan pour cette situation était d’essayer de protéger les joueurs sur la sphère avec la sécurité supplémentaire et les clients facilement disponibles pour le sport.« Dans ce contexte », a défini Swarbrick,« nous avons mentionné, «Voici les problèmes que nous devons résoudre. Nous devons garder Clemson et garantir qu’ils n’interagissent pas avec le physique de nos élèves et leur permettre de sortir de la sphère. Et j’ai supposé que cela s’était très bien passé. Nous avons déployé la sécurité de l’entrée du tunnel pour chacun d’eux jusqu’à leur banc. Ils ont été gentils dans la forme d’entrer dans cette ligne et de passer par là. »Le volet opposé était de faire sortir les joueurs de Notre Dame de la sphère aussi rapidement que possible. Les joueurs ont été avertis de prendre des mesures plus tôt que le sport à l’occasion d’une victoire. Certains l’ont fait, d’autres ont été vus persévérer pour s’amuser avec des étudiants universitaires plus longtemps que d’autres. »Nous les avons encouragés. Swarbrick a déclaré: «Cependant, dans l’émotion du second, nous avons été uniquement considérablement rentables avec cela. Certains ont immédiatement remonté le tunnel. D’autres ont fini par être engloutis par le groupe, célébrant avec eux. »St. Le Dr Mark Fox, responsable adjoint du bien-être du comté de Joseph, faisait partie des nombreux utilisateurs qui se sont tournés vers Twitter après le sport pour exprimer leur inquiétude. « J’approuve la victoire, mais cela est inquiétant », le Dr Mark Fox, responsable adjoint du bien-être du comté de St. Joseph, Dr. Mark Fox, a tweeté en réponse à une photographie des savants sur la sphère. « Pas moins qu’il y a des masques et tous les étudiants de premier cycle ont été examinés cette semaine! » Les messages laissés par USA TODAY Les activités sportives demandant des remarques de la Convention de la côte atlantique n’ont pas été instantanément renvoyées. Au milieu de la pandémie de coronavirus, Notre Dame cette saison a restreint les places assises aux jeux vidéo à une capacité de vingt PC, avec des billets offerts uniquement aux étudiants, aux collèges, aux employés et aux ménages de joueurs. Ils sont imaginés pour se conformer à un certain nombre de protocoles, avec le port de masques et la distanciation sociale. Les étudiants qui se montrent optimistes pour le virus avant le sport ne seront pas autorisés à y assister.Le groupe a en outre des protocoles de test stricts pour les joueurs et les entraîneurs.Un peu plus de 11000 adeptes, la plupart des étudiants, ont assisté à samedi. «C’est la première fois que je vois une école prendre d’assaut la sphère. C’était une belle expertise », a déclaré à nouveau Notre Dame, Kyren Williams après le sport. « (L’entraîneur Brian Kelly) nous a conseillé de rentrer à l’intérieur après le sport aussi vite que possible. » Kelly, comme Swarbrick l’a répété, a confirmé tout au long de sa convention de presse d’après-match qu’il avait averti ses joueurs que les adeptes se précipiteraient dans la sphère, « et avec COVID étant comme il est, nous devons sortir de la sphère et nous rendre dans le tunnel. »Les Combattants irlandais voulaient une pause de deux semaines plus tôt cette saison en raison d’une épidémie de COVID-19, mais cela ne les a sûrement pas empêchés d’entrer dans cela. Le collège, tout comme la région de South Bend et loin du pays, a connu une augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations. Notre Dame a signalé 17 cas vendredi, avec un total de 220 cas animés. Le collège a signalé 1345 cas optimistes complets depuis le début du semestre d’automne.Après avoir commencé le semestre avec des cours en personne, le collège est passé au numérique en août pendant 2 semaines et a supplié les étudiants de se conformer aux protocoles de sécurité. attribué des pics dans les instances COVID à des événements hors campus.Notre Dame a mené des tests de surveillance sur le campus, a fermé une grande partie du campus au grand public et oblige chaque élève à effectuer un test de bien-être chaque jour, parmi différentes mesures de sécurité Le président de l’université, le révérend John Jenkins, a suscité de vives critiques après avoir assisté à une cérémonie à la Maison Blanche en septembre, où le président Trump a nommé Amy Coney Barrett, professeure de réglementation de la ND, en tant que candidate à la Cour suprême.Jenkins, comme la plupart des personnes à cette occasion, ne l’a pas fait. Je n’ai pas mis de masque ou de distance sociale, et il s’est excusé plus tard. Il a également examiné optimiste pour COVID-19 chaque semaine plus tard. Jeudi dernier, le Sénat du Collège Notre Dame a rendu une décision exprimant la «déception» des actions de Jenkins à l’occasion de la Maison Blanche. Dans sa vidéo, Jenkins a mentionné que l’université annoncerait rapidement des «étapes supplémentaires» pour inclure le déploiement du coronavirus. »Nous devons reconnaître que ne pas porter de masque ou maintenir des distances maintenant pourrait être beaucoup plus dangereux avec la montée rapide du virus que cela. C’était même juste quelques semaines dans le passé », a-t-il mentionné dans la vidéo. Warbrick a admis que l’optique des festivités sur le terrain samedi après une victoire historique serait contraire à ce que le collège a prêché et travaillé pour chacun. «Nous reconnaissons tous que la soirée finale d’après-match a représenté une exception à cela», a-t-il déclaré. «Nous les avons inspirés à quitter la sphère sous peu. Tous ne l’ont pas fait. Nous verrons si cela va augmenter ou non et une distinction dans notre expertise des tests cette semaine à venir. »Contribution: Eric Hansen

