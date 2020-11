Les fans de Notre Dame critiqués pour avoir pris d’assaut le terrain au milieu du COVID-19 après la colère de Clemson, le football universitaire

Une réaction excitée des fans de football universitaire face à un énorme bouleversement a soulevé des sourcils en raison du manque évident de considérations relatives au COVID-19.

Lorsque la tentative désespérée de Clemson de convertir un quatrième et pour toujours s’est terminée par une mêlée, le quart-arrière de Notre-Dame Ian Book a jeté son casque alors qu’il sprintait sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers.

En quelques secondes, des milliers de fans se sont joints à eux, se précipitant sur le terrain au milieu d’une pandémie pour une fête d’après-match qui ne respectait certainement pas les directives de distanciation sociale du CDC.

Le plus grand match au stade Notre-Dame depuis que le n ° 1 de la Californie du Sud a battu les Irlandais avec le Push Bush en 2005 avait 11 011 participants, principalement des étudiants, en raison des restrictions de pandémie.

Quand ce fut fini, ils se sont déversés sur le terrain – le coronavirus soit damné.

« Quand les fans ont pris d’assaut le terrain, c’était amusant », a déclaré Book.

Cela aurait peut-être été «amusant», mais un jour où les États-Unis ont de nouveau enregistré plus de 100 000 nouveaux cas de coronavirus, les scènes étaient dignes des autres.

Seuls certains des supporters portaient des masques alors qu’ils se pressaient sur le terrain épaule contre épaule, criant pour célébrer la victoire de Notre-Dame.

Les médias sociaux ont immédiatement explosé et ceux qui regardaient à la maison étaient stupéfaits de ce qu’ils voyaient.

Le champion de la NBA, LeBron James, faisait partie de ceux qui n’étaient pas impressionnés après avoir joué toute la saison 2020 devant aucun fan en raison de problèmes de COVID-19.

« Quand ils ont pris d’assaut le terrain, vous avez eu le sentiment d’un moment spécial à Notre-Dame », a déclaré l’entraîneur de Notre-Dame, Brian Kelly.

« J’ai dit à notre équipe lors de notre visite aujourd’hui, j’ai dit: ‘Écoutez, quand nous gagnerons ce truc, les fans vont prendre d’assaut le terrain. Avec COVID étant comme il est, nous devons sortir du terrain et aller dans le tunnel. Maintenant, je les ai tous battus jusqu’au tunnel, donc ça ne s’est pas passé si bien. «

« C’est la première fois que je vois un collège prendre d’assaut le terrain. C’était une expérience cool », a déclaré le demi-offensif Kyren Williams.

« (Kelly) nous a dit de rentrer aussi vite que possible après le match. »

Kyren Williams a mis les Irlandais en tête avec un touché de 3 verges lors de la deuxième prolongation et le n ° 4 Notre Dame a éliminé Clemson, le mieux classé, avec quelques sacs pour sceller une victoire de 47-40 samedi soir.

La première victoire contre une équipe n ° 1 en 27 ans pour les Fighting Irish peut être ajoutée à la liste des célèbres briseurs de séquence de l’histoire de Notre-Dame: Catholics vs Convicts en 1988 a cassé la séquence de 36 victoires consécutives de Miami en saison régulière et le le blanchissage de l’Oklahoma en 1957 a battu le record de 47 matchs des Sooners.

Clemson (7-1, 6-1) avait remporté 36 matchs consécutifs de saison régulière et n’avait pas perdu contre une équipe de la Conférence de la côte atlantique depuis 2017. Les Fighting Irish (7-0, 6-0), jouant dans l’ACC uniquement parce de la pandémie de coronavirus, les a tous arrêtés.

« Peu importe mon âge, je me souviendrai de celui-ci pour toujours », a déclaré Book.

Qui sait où cette victoire devrait se classer dans la tradition de Notre-Dame, mais compte tenu du cadre et de cette étrange saison modifiée par une pandémie, la victoire est probablement sa plus bizarre.

Williams a couru pour 140 verges et trois touchés et Book, le quart-arrière senior de cinquième année, a mené un entraînement de 91 verges dans les deux dernières minutes de règlement pour égaler à 33 sur une passe de touché de 4 verges à Avery Davis avec 22 secondes à jouer. .

Après que Williams ait donné à Notre Dame la tête sur la première possession du deuxième OT, les Irlandais ont repoussé Clemson avec des sacs dos à dos sur DJ Uaigalelei par Adetokumbo Ogundeji et Daelin Hayes pour mettre en place un troisième et 24.

« J’ai pris un sac dans la zone rouge », a déclaré Uiagalelei. « … Je ne peux pas faire ça. »

La troisième passe du quart-arrière de première année cinq étoiles a été interrompue et son achèvement final au quatrième essai était bien en deçà de la ligne à gagner. Quelques latéraux n’ont pas aidé et les Irlandais et leurs fans sont devenus fous.

Les Fighting Irish ont remporté 13 matchs consécutifs et ils ont cassé une séquence de 11 défaites contre les cinq meilleures équipes tout en battant le numéro 1 pour la première fois depuis la victoire de Florida State en 1993 au stade Notre Dame.

« Ils l’ont bien mérité », a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. « Nous gérons nos affaires, peut-être aurons-nous une chance de jouer à nouveau.

Uiagalelei, partant à la place de Trevor Lawrence pour une deuxième semaine, est passé pour 439 yards, le plus jamais vu par un adversaire de Notre-Dame. Lawrence était sur la touche pour celui-ci, quelques jours hors de l’isolement après avoir eu le COVID-19.

« J’aimerais avoir les problèmes de Dabo avec ces deux gars », a déclaré Kelly. « DJ était tout simplement exceptionnel. »

Swinney a déclaré que Lawrence reviendrait à l’entraînement lundi.

L’annonceur du discours public du stade Notre Dame, Mike Collins, a passé environ 30 minutes après le match à encourager les fans à quitter le terrain et le stade en toute sécurité, sans essayer d’être un buzzkill.

« Si vous partez maintenant, vous pouvez sortir avant le dernier appel », a déclaré Collins.

Les Fighting Irish avaient besoin d’une pause de deux semaines plus tôt cette saison en raison d’une épidémie de COVID-19, mais cela ne les a pas empêchés de participer à cette confrontation avec Clemson invaincu.

Ils pourraient bien se revoir lors du match de championnat de l’ACC en décembre.

« Mec, je pense que c’est très probable », a déclaré le secondeur de Notre-Dame Jeremiah Owusu-Koramoah, qui a renvoyé un échappé pour un touché en première mi-temps alors que les Irlandais prenaient une avance de 13 points.

Uiagalelei, qui a mené les Tigers à 18 reprises la semaine dernière contre le Boston College lors de son premier départ, s’est faufilé dans la zone des buts lors du deuxième jeu de prolongation pour mettre Clemson en avance de 40-33. Notre Dame a répondu avec un touché de 3 verges par Williams et un coup de pied pour l’attacher au lieu d’aller sur 2 pour le terminer.

Il y a cinq saisons, lorsque ces équipes ont joué pour la dernière fois lors d’une nuit pluvieuse à Clemson, les Tigers ont arrêté les Irlandais sur une conversion potentielle de 2 points avec 7 secondes à jouer en temps réglementaire.

Swinney a dit que c’était un jeu BYOG: « Apportez vos propres tripes. » Les Tigres avaient besoin de quelques tripes, puis d’autres pour leur premier voyage à South Bend depuis 1979.

Non seulement les Tigres manquaient Lawrence, mais trois joueurs défensifs clés étaient blessés.

« Nous n’avons pas gagné le match, mais vous avez vu de quoi est composée cette équipe », a déclaré Swinney. « Cette équipe est faite des bonnes choses. »