Les fans de Marvel devraient connaître les dates de sortie de WandaVision et bien d’autres

De nombreux détails sur WandaVision ont déjà été confirmés avant leur début dans la phase quatre du MCU, qui se poursuivra également jusqu’en 2021. C’est l’une des cinq nouvelles émissions que Marvel propose pour les nouveaux services de streaming Disney +, qui a été lancé en fin 2019.

La date de sortie de WandaVision

Le nouveau spectacle à venir sera diffusé sur Disney plus en décembre 2020. Le spectacle proposera également un total de six épisodes qui seront ensuite diffusés chaque semaine sur le service de streaming lui-même. Mais, nous ne sommes pas sûrs d’une chose et c’est à cause du COVID-19 que la date de sortie peut être repoussée.

Les fans des personnages doivent attendre un certain temps pour la date de sortie exacte des officiels de la série. nous sommes à peu près sûrs que les dates seront repoussées.

L’intrigue de WandaVision

L’intrigue officielle de la série ou nous pouvons dire que le scénario n’est pas encore dévoilé. Mais, cependant, certains des rapports suggèrent également qu’il se concentrera sur les événements qui se déroulent après Avenger: Fin de partie.

Dans une interview avec la source nommée Entertainment Weekly, l’actrice principale Elizabeth Olsen a déclaré ou révélé que la série ressemblerait davantage à un mélange entre les films Marvel et les sitcoms américaines mettant en vedette les personnages de soutien.

Y a-t-il une bande-annonce de WandaVision?

Pour l’instant, il n’y a pas de bande-annonce pour le prochain spectacle de Marvel. Mais nous espérons que la bande-annonce sera également bientôt disponible pour les fans des personnages. Mais, d’autre part, il y a une triste nouvelle pour les fans qu’en raison du COVID-19, toutes les maisons de production sont arrêtées, tout comme la production de WandaVision, nous devons donc attendre.

Nous reviendrons sûrement avec les nouvelles officielles des officiels pour les fans dès que nous les aurons.

