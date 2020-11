Les fans de Liverpool veulent une «  mise à niveau de 18 millions de livres sur Origi  » pour une raison – .

in

Les fans de Liverpool se sont rendus sur Twitter pour révéler qu’ils aimeraient voir Olivier Giroud à Anfield, et tout cela pour une seule raison.

La discussion a été lancée par un partisan qui a tweeté les mots « écoutez-moi » avec des photos de Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson traversant le ballon.

Un reportage de Téléfoot Chaine (via GFFN) était également inclus dans le tweet, qui révèle que Giroud veut quitter Chelsea en janvier pour donner vie à ses espoirs à l’EURO 2020.

Le patron de la France, Didier Deschamps, a conseillé à l’attaquant de changer de situation d’ici mars, s’il souhaite se présenter pour son pays à l’EURO 2020.

Le rapport de Téléfoot Chaine affirme que Bordeaux et Marseille gardent un œil sur la situation. Il précise également que le seul objectif de Giroud est d’obtenir du temps de jeu et préférerait un déménagement dans un autre grand club européen.

Le supporter insinuait que l’excellente capacité aérienne de l’ex-homme d’Arsenal serait un atout utile aux côtés de Jurgen Klopp, un système qui prospère grâce aux livraisons dans la boîte.

Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

En vérité, il est difficile d’être en désaccord. Selon Transfermarkt, le joueur de 34 ans a marqué 44 buts de la tête tout au long de sa carrière, ce qui est un record.

L’ancien tueur à gages de Montpellier n’a débuté qu’un seul match toutes compétitions confondues sous Frank Lampard cette saison, lors de la défaite de la Carabao Cup à Tottenham.

Giroud n’a eu que 33 minutes d’action en Premier League, après avoir glissé dans l’ordre hiérarchique après les arrivées de Timo Werner et Kai Havertz.

Photo de FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Il n’y a aucune raison pour que le vainqueur de la Coupe du monde – qui a coûté 18 millions de livres à Chelsea – ne réussisse pas à Anfield.

Son manque flagrant de rythme le voit parfois avoir du mal à s’impliquer, bien que sa brillante capacité de hold-up, avec Sadio Mane et Mohamed Salah de chaque côté de lui, ne devrait pas en faire un problème.

De plus, le système de Klopp tirerait le meilleur parti de lui.

Selon WhoScored, Liverpool croise le ballon 20 fois par match en Premier League en moyenne. Seuls Aston Villa, Leeds, Fulham et West Ham mettent plus de livraisons dans la boîte toutes les 90 minutes.

Photo de Michael Regan – FIFA / FIFA via Getty Images

De plus, Giroud offrirait à Klopp quelque chose qu’il n’a pas déjà.

Dans Diogo Jota, l’ancien patron du Borussia Dortmund a un finisseur intelligent avec un excellent mouvement. Dans Roberto Firmino, il a un attaquant intelligent de type « faux neuf », même s’il ne marque pas assez de buts.

Ailleurs, dans Divock Origi, Klopp a un attaquant rapide, mais qui est en grande partie incohérent et ne semble pas avoir suffisamment d’impact, mis à part le fait de s’accrocher à l’occasion de grands moments.

La hauteur de Giroud, le jeu de hold-up et la brillance aérienne donneraient à Klopp une option de frappe complètement unique, et c’est certainement un mouvement qui pourrait profiter à la fois au club et au joueur.

Photo de Lars Baron – FIFA / FIFA via Getty Images

Imaginez combien de passes décisives Robertson et Alexander-Arnold gagneraient en fouettant des centres sur la tête d’un homme avec 44 buts en carrière.

Aussi, à 34 ans, Giroud apporterait une riche expérience à Anfield. Il a un incroyable 105 sélections pour la France, possède quatre médailles de vainqueurs de la FA Cup et a également remporté la Ligue Europa et la Coupe du monde.

Liverpool aurait tout simplement trop de cordes à son arc pour que ses adversaires puissent faire face.

Voyons ce que les fans de Liverpool sur Twitter ont dit …

Peut mieux se connecter que firmino 👍 – – (@TakiHive) 18 novembre 2020

Honnêtement, j’adorerais avoir le gars au club. Nous donne un bon plan B et avec le service que nous pouvons offrir. Je dis depuis des années qu’il serait l’option parfaite pour nous. – Lynch (@NileLynch) 18 novembre 2020

Origi et Giroud. Amenez-le à 60 et juste des spams. Cela pourrait fonctionner. – tanvir 🧞‍♂️ (@senortanvir) 18 novembre 2020

oui oui et oui encore – Jürgen (@JurgenMindset) 18 novembre 2020

Il gagnerait la botte d’or – Jason🥶 (@ lfcjason1) 18 novembre 2020

serait une mise à niveau massive sur origi – Milner la chèvre 🐙 (@milnerthegoat_) 18 novembre 2020

