Les fans de Liverpool époustouflés par la star rappelés par Klopp – .

Liverpool a terminé sa saison avec une victoire 3-1 à Newcastle United aujourd’hui – et certains fans étaient ravis d’un joueur que Jurgen Klopp a rappelé au premier XI.

N’ayant rien à jouer, les nouveaux champions de la Premier League ont fait une série de changements et ont laissé sur le banc des gros frappeurs comme Sadio Mane, Roberto Firmino et Mo Salah.

Le patron de Liverpool, Klopp, a commencé Takumi Minamino pour la deuxième fois seulement dans un match de Premier League aujourd’hui et l’international japonais semblait très probable.

Minamino, qui n’avait joué qu’un peu plus de 100 minutes de football depuis la reprise du football en juin, a commencé dans un rôle offensif et a alterné entre opérant à gauche et par le milieu.

Ce sentiment de liberté a semblé sortir un peu l’ancienne star de Salzbourg de sa coquille et il a forcé le gardien de but de Newcastle Martin Dubravka à effectuer un arrêt intelligent à un moment donné au cours de la première mi-temps.

Son mouvement a causé toutes sortes de problèmes aux hôtes tout l’après-midi, avant que Klopp ne le retire au milieu de la seconde période.

Pourtant, c’était un affichage encourageant et les fans de Liverpool étaient certainement enthousiasmés par ce qu’ils ont vu après ce qui a été un début de vie très tiède sous Klopp en Angleterre.

Voici comment ils ont réagi à l’affichage de Minamino:

keita et minamino ont été nos meilleurs joueurs jusqu’à présent. le mouvement de taki a été irréel – jodie (@MlNDOFHERS) 26 juillet 2020

Certains joueurs ont-ils pris Minamino pour un verre après la levée du titre? Il a certainement l’air d’un joueur différent aujourd’hui. #lfc – Rohan Das (@ rohanzap8) 26 juillet 2020

Minamino a été meilleur à chaque match pour moi. Il devient plus à l’aise avec le système et augmente ainsi ses chances Encore en chemin à parcourir mais en regardant fab, ox, Keita et d’autres, j’ai foi. – Owen🇩🇪🇨🇦 (@ LFCOwen96) 26 juillet 2020

Minamino et Keita ont l’air fantastique, vraiment excités de voir comment ils joueront la saison prochaine 👌🏻 – Peter (@LFCCaw) 26 juillet 2020

Minamino a l’air plus confortable – LFChkl (@hklLFC) 26 juillet 2020

Minamino a été classe dans cette première mi-temps, a l’air vif et a eu des coups de feu #LFC – ems (@EmCrispin) 26 juillet 2020

Minamino est vraiment à la recherche de classe quel objectif cela aurait été – Dave 🇮🇪 (@VirgilVanTank) 26 juillet 2020

