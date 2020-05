Les fans de la série Jurassic World ont été traités comme Jurassic World 3 – Les nouvelles de Dominion ont été dévoilées: distribution, date de sortie et intrigue

– Publicité –



Jurassic World 3 – Dominion: Dinosaur Adventure revient à nouveau sur grand écran. Nous avons vu deux films dans la chaîne de Jurassic World, et maintenant nous allons avoir le troisième opus de Jurassic World Franchise. Cette franchise a obtenu un redémarrage de leurs années 1990 Film Jurassic World.

Ce film est venu en mai 2015; depuis lors, nous avons vu deux films. Ce troisième film va vous emmener dans un monde différent où vous vivrez une grande aventure.

À propos de Jurassic World

Jurassic World est un film de science-fiction américain qui était un redémarrage du film américain Jurassic Park des années 1990. Colin Trevorrow a réalisé ce film. Frank Marshell et Patrick Crowley ont produit ce film ensemble. Rick Jaffa et Amanda Silver ont écrit l’intrigue du film. À l’origine, ce film est basé sur des personnages de Michael Crichton.

Date de sortie de Jurassic World 3

Les fans attendent avec impatience de savoir ce qui se passera dans ce monde fantastique car, dans le film précédent, nous avons vu une fin de vogue. Les responsables disent que ce film sortira le 11 juin en 2021. les fans doivent attendre plus d’un an pour avoir ce film et une autre histoire.

Les stars en vedette dans Jurassic World 3

La star de Marvel Cinematic Universe Criss Pratt reviendra sûrement pour une autre partie du film en tant que Owen Grady. Dans MCU, il a joué le personnage de Star-Lord dans Guardians of Galaxy, où l’on pouvait voir son comportement humoristique, mais dans ce film, il joue le rôle d’un vétéran de la marine. Il est également ethnologue.

Bryce Dallas Howard reviendra également sur le prochain film, et elle jouera à nouveau le rôle de Claire Dearing. Elle est directrice d’exploitation de Jurassic World.

L’intrigue de Jurassic World 3

En deux premiers versements de Jurassic World et Jurassic World: Dinosaures hybrides du royaume déchu avaient été leurs créations pharaoniques / antagonistes partiels, un troisième tour « a dû demander à certains membres du public, » comment diable vont-ils créer quelque chose qui puisse Indominous Rex et Indoraptor les créations?’

Que cette question ait été posée avec un ton sérieux ou dérisoire, une réponse a déjà été rendue évidente. Comme cela a été révélé jusqu’à présent selon des rumeurs, il n’y aura pas de dinosaure hybride dans Jurassic World 3, car le réalisateur Colin Trevorrow souhaite revenir à l’essentiel avec les dinosaures de la série, ce qui est probablement la meilleure décision.

