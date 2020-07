Les fans de Huddersfield répondent à l’hommage sincère de l’adolescent sur Twitter – .

PUMA Maillot à manches courtes Domicile BVB Replica enfant et adolescent, Jaune/Noir, Taille 116, Vêtements

Soutenez votre équipe avec chic et élégance en portant une réplique de l’équipement pour les matchs à domicile du Borussia Dortmund. Avec ses lignes classiques, son marquage bien visible et sa silhouette sportive, il attirera les regards sur le terrain et en dehors. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES Col rond