Les fans de Grey’s Anatomy reviennent sur le retour du personnage rêveur de la première saison 17

(Attention: cet article contient des spoilers majeurs pour la première saison de jeudi 17 de «Grey’s Anatomy».)

L’impensable s’est produit hier soir dans «Grey’s Anatomy», lorsque Patrick Dempsey est finalement revenu au drame médical ABC dans un camée qui a vu le regretté Derek Shepherd retrouver son amour Meredith Gray (Ellen Pompeo) dans une séquence de rêve, alors qu’elle était sur le au bord de la mort. Et les fans de «Grey’s» qui ont manqué McDreamy depuis des années ont failli mourir eux-mêmes à cause de ce retour choquant.

Le moment est venu à la fin de l’épisode de deux heures, lorsque Meredith a été retrouvée inconsciente dans le parking de l’hôpital, et dans son rêve a vu l’homme de ses rêves. C’est la première fois que Dempsey revient dans la série créée par Shonda Rhimes depuis sa sortie de la saison 11. Et à l’époque de la couronne, qui a été largement présentée dans la première de «Grey’s» de jeudi, il semble que ce soit une petite bénédiction pour les expéditeurs de Merder. Oh, et Dempsey sera également dans l’épisode de la semaine prochaine.

« 2020 A ETE OFFICIELLEMENT SAUVEGARDE VOUS POUVEZ REMERCIER MEREDITH GREY ET DEREK SHEPHERD », a tweeté un utilisateur.

«J’adore la façon dont nous étions tous enthousiasmés par les merhayes cette saison, mais au moment où nous avons vu Derek, nous avons collectivement oublié l’existence de hayes, lmao», a écrit un autre, faisant référence à la relation de Meredith avec le Dr Cormac Hayes de Richard Flood.

«Derek Shepherd a promis à Meredith Grey qu’il se présenterait toujours, et il l’a gardé», a déclaré un autre tweeter.

Un autre utilisateur a écrit: «Patrick Dempsey est vraiment revenu en tant que Derek Freaking Shepherd sur l’anatomie des gris en 2020», aux côtés d’un GIF de Jonathan Van Ness de «Queer Eye» disant: «D’accord, c’est tout à fait bien. Pourquoi suis-je en train de pleurer? »

Alors, comment « Grey’s Anatomy » a-t-il réussi ce camée et pourquoi était-il temps maintenant?

« La tâche la plus importante que nous avons eue cette saison était d’honorer la réalité de cette pandémie mondiale et son impact – en particulier sur les travailleurs de la santé », a déclaré Krista Vernoff, showrunner de « Grey’s » dans un communiqué à Entertainment Weekly. «Parallèlement à cela, nous avons dû trouver des moyens créatifs pour permettre à notre émission d’être toujours amusante et romantique et offrir une certaine évasion. Entre Patrick Dempsey. Le motif de la plage – qui se poursuivra au-delà de la première – nous a permis de vivre en dehors de la pandémie, même pendant un petit moment ici et là.

«Et le retour de Derek a été une pure joie pour nous, pour Meredith et pour les fans. La saison 17 a été un effort herculéen de la part de nos acteurs, de notre équipe, de nos écrivains et de nos partenaires chez Disney et ABC – et nous en sommes fiers. Mais notre effort n’est rien comparé au travail de nos travailleurs de la santé de première ligne auxquels cette saison est dédiée. Nous espérons que notre émission vous inspirera à porter vos masques pour les protéger les uns des autres. Comme dirait Derek Shepherd, ‘C’est une belle journée pour sauver des vies.’ »

