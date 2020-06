Les fans de Batwoman votent pour Stephanie Beatriz sur Ruby Rose pour avoir joué ….

Suivant Ruby Rose’s sortie choquante de Batwoman, il y a un poste vacant pour un nouveau héros. Donc, maintenant, les producteurs cherchent à introduire un nouveau personnage pour porter la cape et le capot de Kate Kane.

Maintenant, la question est, qui devrait être la nouvelle Batwoman? RadioTimes.com a publié un sondage avec la même question, et maintenant nous avons une réponse. Les fans ont choisi le Brooklyn Nine-Nine la star Stephanie Beatriz, pour le personnage, avec le maximum de votes, et après elle étaient Wallis Day de Krypton et Samira Wiley.

Beatriz a déjà indiqué qu’elle était intéressée à jouer le rôle de Batwoman, et maintenant nous savons aussi qu’elle est la favori des fans. Donc, la question est: est-ce aussi simple que ça de se produire?

Lorsque Rose a été choisie pour le spectacle, elle avait beaucoup de fans, grâce à son travail précédent dans John Wick films et Netflix Orange est le nouveau noir. La remplacer est donc une énorme responsabilité. L’enthousiasme de Beatriz pour le rôle est assez prometteur, et la meilleure partie est que son profil relativement élevé pourrait également être une aubaine pour le spectacle.

Stephanie Beatriz jouera-t-elle Batwoman?

Elle a la renommée et l’amour des fans, grâce à son rôle régulier sur Brooklyn Nine-Nine. Mais, le problème est, son engagement envers la comédie policière peut lui rendre difficile de trouver le temps de filmer les deux séries. Lorsque Rose jouait le personnage, elle a traversé beaucoup de difficultés avec le calendrier de tournage chargé. Maintenant, même si Beatriz donne le feu vert pour jouer un rôle dans Batwoman, nous ne sommes pas sûrs qu’elle sera capable de gérer les deux tournages.

Il est également possible qu’ils recherchent un tout nouveau visage. Même Rose était un nouveau venu dans l’univers de CW TV, qui est connu pour lancer des nouveaux venus plutôt que des stars établies.

À l’heure actuelle, les fans ont donné leur choix d’acteur, et maintenant, c’est aux producteurs et à l’équipe de s’asseoir et de finaliser la décision.

Jusque-là, restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.