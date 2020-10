Les fans d’Aston Villa adorent ce que le «  roi  » a dit – .

in

Shaun Botterill / Getty Images

Les fans d’Aston Villa se sont tournés vers Twitter pour réagir après avoir entendu Ian Wright parler d’eux dans son podcast Wrighty’s House.

La légende d’Arsenal a déclaré: « Si je devais choisir quelqu’un maintenant, je voudrais jouer pour Aston Villa en ce moment, à cause de Jack Grealish et Ross Barkley, à cause du rythme de travail qu’ils ont mis. »

Cela vient d’un homme qui a joué aux côtés de Dennis Bergkamp, ​​Patrick Vieira et Tony Adams, donc il sait de quoi il parle quand il s’agit de football.

En vérité, il est difficile de contester les commentaires de Wright.

L’équipe de Dean Smith est un groupe de joueurs extrêmement sympathique.

Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Barkley et Grealish sont des joueurs « effrontés » qui font lever les supporters de leurs sièges, avec leur intention de avancer et de dribbler avec le ballon.

Loin des internationaux anglais, Villa a des joueurs assidus qui se sont greffés pour arriver là où ils sont.

Prenez Emiliano Martinez et Ollie Watkins, par exemple.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Le gant argentin a eu six sorts de prêt loin d’Arsenal, y compris des séjours à Oxford, Rotherham et Reading. Cependant, il s’est toujours battu pour être entre les bâtons lorsque Arsenal a remporté la FA Cup, avant de sécuriser son transfert de 17 millions de livres sterling à Villa Park.

Dans le cas de Watkins, l’attaquant de 28 millions de livres sterling jouait pour Exeter City aussi récemment qu’en 2017, mais il fait maintenant partie des meilleurs clubs anglais comme Liverpool.

Voyons comment les fans de Villa sur Twitter ont réagi aux commentaires de Wright…

Un si grand coeur ce gars. Semble un vrai mec du son. 👍🏻 – AlumRocker (@JustTheVilla) 28 octobre 2020

Aime cet homme – james💡 (@jamesavfc__) 28 octobre 2020

Oh oui – B6 Ben (@OcBen) 28 octobre 2020

Wrighty a parlé !! J’ai toujours aimé la légende mais c’est de la classe. Vous adorez le voir !! #UpTheVilla @ IanWright0 🦁👌🏼💜💙 – Kris Carr (@ 1KrisCarr) 28 octobre 2020

Absolument brillant. Quel homme @ IanWright0 https://t.co/xu7C9aItdF – Joe (@LincolnClarets) 28 octobre 2020

King a parlé https://t.co/w73k8Q9z0A – ꪀꪖꫝ 🦁 (@AVFCNathhh) 28 octobre 2020

