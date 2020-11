Les fans d’Arsenal saluent l’affichage d’un ancien joueur contre les Spurs – .

Bauer Vapor 2X Protection de l’épaule Junior M

La protection de l’épaule VAPOR 2X pour les joueurs expérimentés offre des performances, un confort et une protection incroyables. Dotée de bouchons d’épaule AEROLITE 2.0 avec curv composite avec mousse HYPERLITE, cette protection contre les épaules offre encore plus de liberté de mouvement et de protection