Les fans d’Arsenal repèrent quelque chose d’intéressant sur la photo de l’équipe 2020/21 – .

Dille&Kamille Tableau d'affichage, liège, 40 x 60 cm

Nous aimons le liège! Joli, souple, léger, résistant à l'humidité, durable et écologique ? c'est toutça le liège. Fixez vos bons, découpages, listes de choses à faire ou photos sur ce tableau en liège. * Dimensions: 40 x 60 cm * Matériau: liège et bois d'épicea * Comprend des punaises et clips pour