Les fans d’Arsenal exhortent Arteta à affronter Ainsley Maitland-Niles contre Tottenham – .

Arsenal s’est effondré pour une troisième défaite consécutive à domicile dimanche soir alors qu’il était battu 2-1 par Wolverhampton Wanderers.

Les Gunners sont entrés dans le match après avoir été battus à l’Emirates Stadium par Leicester City et Aston Villa, les hommes de Mikel Arteta ayant vraiment du mal à la maison.

Ils ont pris du retard contre les Wolves alors que Pedro Neto a tiré les visiteurs devant, avant que Gabriel égalise pour donner à Arsenal un but rare; juste leur deuxième de leurs six derniers matchs de championnat.

mariée

755484

L’histoire de Diego Maradona

/static/uploads/2020/11/684004_t_1606418838.jpg

684004

centre

Cependant, Daniel Podence a renvoyé le vainqueur des Wolves avant la mi-temps et Arsenal n’a pas pu revenir à un niveau égal dans une soirée lugubre.

Arteta se trouve sous une pression croissante en ce moment, et la dernière chose dont il a besoin est une réunion avec son rival du nord de Londres, Tottenham Hotspur, la semaine prochaine – mais c’est ce à quoi il doit faire face.

Il devra peut-être faire des changements pour ce match, et un joueur que les fans d’Arsenal veulent voir en action est Ainsley Maitland-Niles – qui n’a commencé que deux matchs de championnat cette saison.

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Arteta s’est battu pour garder le joueur de 23 ans au cours de l’été, le convaincant de rejeter – ironiquement – les loups, mais il figure à peine en Premier League.

Les fans sentent maintenant qu’Arteta fait une erreur en jouant Hector Bellerin à l’arrière droit, le pressant de donner une chance à Maitland-Niles dans l’équipe – à commencer par ce match contre les Spurs.

Certains pensent que c’est une décision qui doit simplement être prise maintenant, car Bellerin est en mauvaise posture, tandis que le Maitland-Niles, local, pourrait montrer du cœur dans un jeu aussi énorme.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je crois en Arteta et il fait une différence. Mais tant de décisions sur lesquelles nous devons l’interroger. Bellerin joue tout le temps pour quelqu’un qui a un jeu décent sur 5. Constamment tourné et intimidé par des ailiers. Ainsley Maitland-Niles mérite une course

– SK (@ xSalman14) 29 novembre 2020