Les fans craignent de perdre la cible annoncée de West Ham – .

Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via Getty Images

À chaque match qui passe, Omar Richards semble ajouter à sa réputation grandissante.

Et avec les clubs de Premier League qui reniflent déjà autour du Madejski Stadium, il n’est pas étonnant que les supporters de Reading soient désespérés de voir leur arrière gauche qui monte rapidement mettre la plume sur un nouveau contrat avant qu’il ne soit trop tard.

Le fait que Richards sera joueur autonome le 1er juillet n’est pas un secret.

Et bien que Reading cherche désespérément à voir l’ancien international anglais des moins de 21 ans rester, le lier à un accord à long terme peut être plus facile à dire qu’à faire.

Photo par Alex Livesey / Getty Images

Les discussions sont à peine à un stade avancé et, selon la Chronique, West Ham United et Crystal Palace sentent le sang.

Les Hammers et les Eagles ont tous deux fait un effort concerté pour recruter des talents locaux passionnants du championnat cette année. Cela signifie que Richards, 22 ans, est un candidat de choix pour suivre les traces d’Eberechi Eze, Nathan Ferguson, Jarrod Bowen et Said Benrahma.

Le défenseur né à Lewisham a commis une erreur rare lors de la victoire 4-2 de mardi aux Blackburn Rovers, laissant l’électrisant Adam Armstrong libre de marquer un autre but.

Mais la façon dont il a répondu à ce rare manque de concentration, produisant une performance d’effort et d’effort alors que Reading a progressé de sept points, a montré pourquoi il est très demandé.

Photo de Dave Howarth – CameraSport via Getty Images

Voici ce que certains fans de Reading avaient à dire sur la situation:

Nous avons besoin qu’Omar Richards signe un nouvel accord le plus rapidement possible. Donnez-lui simplement ce qu’il veut. #ReadingFC – Brett Punnett (@BrettPunnett) 27 octobre 2020

Obtenez Omar Richards lié à un contrat à vie. Je ferais n’importe quoi pour voir sa signature sur ce papier. #readingfc – ᴀ (@ Arch33s) 27 octobre 2020

Quelques réflexions après ça. Joao, Meite, Olise et Laurent ont un si bon jeu de liaison. Omar Richards est absolument incroyable et nous devons le lier à un contrat. Rafael Cabral est le meilleur gardien de but de la ligue. Nous sommes la meilleure équipe de la ligue. # Readingfc – Harry Sands (@SarryHands) 27 octobre 2020

Un autre jeu ridiculement bon d’Omar Richards – Jordan Cottle (@JordanCottle) 27 octobre 2020

Omar Richards jouera au football premièrement, je suis sûr que c’est un moteur absolu aussi – Duncan (@ duncannn11) 27 octobre 2020

Omar Richards a été sublime ce soir, réduisez-le à un contrat! #readingfc – Harry Sands (@SarryHands) 27 octobre 2020

