Les fans adorent la poupée Monster High de Madison Beer – saviez-vous qu’elle a chanté la chanson thème? – .

Les fans sur Twitter ont été choqués après avoir réalisé que Madison Beer a chanté la chanson thème de la série télévisée Monster High, et qu’elle a une poupée qui porte son nom!

Madison Beer a une base de fans assez fidèle sur les réseaux sociaux qui sont les premiers à savoir tout ce qu’elle fait. Mais la chanteuse n’est vraiment devenue extrêmement célèbre en ligne que ces dernières années, et beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu’elle a fait avant cela.

Après avoir été plongée dans la gloire par Justin Bieber, Madison a travaillé pour Disney, sorti des tas de ses propres singles, joué au festival Lollapalooza, chanté sur le thème de League of Legends et même présenté sur des morceaux de David Guetta, Jax Jones et Martin Solveig .

Je parie que même certains d’entre vous, les super fans de Madison Beer, ne savaient pas qu’elle avait fait tout cela avant l’âge de 21 ans. Et une autre chose que vous ne savez probablement pas est qu’elle a aidé au lancement de la franchise Monster High, en chantant son thème et même avoir une poupée qui porte son nom. Cool non?

Qui est Madison Beer?

Madison Elle Beer est une auteure-compositrice-interprète américaine originaire de New York. Sa carrière a commencé alors qu’elle n’avait que 13 ans après que Justin Bieber eut tweeté un lien vers une couverture qu’elle avait faite et téléchargée sur YouTube.

Depuis lors, sa carrière n’a cessé de grandir lorsqu’elle a signé chez Island Records, puis chez Epic Records, continuant d’enregistrer et de sortir des singles tout au long de son adolescence.

Désormais, en plus d’être chanteuse, la jeune femme de 21 ans est une énorme personnalité des médias sociaux avec 11,4 millions d’abonnés sur TikTok et près de 20 millions sur Instagram.

Elle a chanté la chanson thème de Monster High

Au cours de la dernière année, Madison a gagné un énorme public de fans fidèles sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup de ces personnes ne savent pas grand-chose de son passé.

Avant de devenir super célèbre, Madison a réalisé quelques projets que les gens ne font que découvrir maintenant, et il est prudent de dire que certains fans sont assez choqués.

En 2014, Madison s’est associée à Monster High pour filmer une chanson intitulée «We Are Monster High», une chanson thème de la franchise. Monster High est une franchise complète de mode américaine lancée en juillet 2010.

La franchise comprend une série télévisée et de livres ainsi que de nombreux produits de consommation tels que des articles de papeterie, des sacs et des jouets qui comportent tous des poupées ressemblant à des monstres.

Et elle a une poupée Monster High qui porte son nom

Et je parie que vous ne saviez pas non plus que l’une des poupées de la série porte en fait le nom de Madison elle-même.

La poupée Monster High de Madison a les cheveux bleus et violets et s’appelle Madison Fear, un jeu de mots évident pour son vrai nom Madison Beer.

De nombreux fans de Madison sur Twitter viennent de découvrir la poupée, et une personne a déclaré: «Tout le monde parle de corona, mais je me souviens juste de @madisonbeer comme d’une poupée monstrueuse appelée madison peur qui porte son nom… ET ÉTAIT DANS LE MONSTRE HIGH CLIP MUSICAL! elle faisait des mouvements!

Un autre a déclaré: «Wow Madison Beer a vraiment chanté la chanson We are Monster High et a eu une poupée qui porte son nom.»

