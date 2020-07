Les familles britanniques font face au plus grand choc de revenu «  depuis la crise pétrolière de 1973 au Moyen-Orient  »

Les familles subissent le plus grand choc salarial immédiat depuis la crise pétrolière du milieu des années 1970, selon une étude qui montre comment le revenu des ménages britanniques est touché par la pandémie de Covid-19.Le revenu typique des ménages en âge de travailler a chuté de 4,5 pour cent. Selon l’audit des niveaux de vie de la Resolution Foundation, malgré le soutien vital du gouvernement, cela rend la lecture inquiétante pour les familles soucieuses de savoir si leur niveau de vie se rétablira à mesure que l’économie rouvrira et que le soutien aux entreprises sera réduit par Whitehall. Adam Corlett, responsable économique à la Resolution Foundation, a déclaré: «Le niveau de vie à travers la Grande-Bretagne a stagné dans les années précédant la crise et est tombé pour les familles les plus pauvres.» Cette stagnation a maintenant laissé la place aux plus grandes choc immédiat sur les revenus depuis le milieu des années 1970, alors que l’économie britannique et une grande partie de sa main-d’œuvre se sont bloquées. »La politique sans précédent du gouvernement La réponse a joué jusqu’à présent un rôle essentiel en protégeant des millions de ménages, et en particulier les plus pauvres, du pire de la crise. Mais pour beaucoup, la menace de nouvelles baisses de revenus est importante. »La Résolution Foundation affirme que la pandémie est arrivée au Royaume-Uni car les ménages ne connaissaient généralement aucune croissance de leurs revenus pendant trois ans et que les revenus réels des dixièmes les plus pauvres n’étaient pas plus élevés qu’au début Entre mars et mai de cette année, le nombre de personnes ayant un emploi estime à 574000 et deux travailleurs indépendants sur cinq ont perdu un quart de leur revenu, selon la fondation, le nombre total d’heures travaillées ayant chuté de 17% de l’année jusqu’en mai .La baisse des revenus à court terme est la plus importante depuis que la crise pétrolière a provoqué une forte hausse de l’inflation au milieu des années 1970. La baisse typique des revenus de 4,5 pour cent est encore plus importante que la baisse de 2,7 pour cent après la crise financière de 2008. a amorti le choc pour des millions de personnes, mais le rapport prévient que de nouveaux chocs de revenu pourraient se profiler à l’horizon.Le chancelier Rishi Sunak et la secrétaire au travail et aux pensions Therese Coffey, portant des couvre-chefs et utilisant gel désinfectant pour les mains à leur arrivée pour une visite au Jobcentre Plus à Barking, dans l’est de Londres, le 16 juillet pour voir le nouveau soutien fourni dans les centres pour l’emploi par le doublement des Work Coaches (Photo: PA) Sans intervention du gouvernement pour renforcer le social filet de sécurité, les revenus du cinquième des ménages les plus pauvres auraient pu chuter jusqu’à huit pour cent.La fondation affirme qu’un nouveau choc de revenu pourrait être dû l’année prochaine si le gouvernement décide de retirer la récente augmentation de la générosité d’Universal Crédit.Laisser expirer en avril prochain retarderait les espoirs d’une reprise du niveau de vie post-Covid-19 pour des millions de ménages à revenu faible ou moyen, soutient la fondation.M. Corlett a déclaré: «La suppression progressive du programme de maintien de l’emploi signifie des augmentations beaucoup plus importantes du chômage nous attendent, et celles-ci seront probablement concentrées parmi les ménages à faible revenu. Et le retrait des augmentations du crédit universel en avril prochain, alors que cette crise sera loin d’être terminée, laissera plus de six millions de ménages confrontés à une perte de revenu supplémentaire de plus de 1 000 £. »Cette phase initiale de la crise nous a montré l’importance d’un soutien audacieux à l’emploi. et un filet de sécurité sociale plus solide. Le gouvernement devrait garder ces deux leçons à l’esprit au moment de franchir la prochaine phase de la crise. »

Espagne: Salou LE PLAYAMERO est l'appartement idéal pour profiter de fantastiques vacances en famille à la plage. Situé en première ligne, il offre de superbes vues sur mer et sur piscine depuis la terrasse.Il se trouve au sein d'une résidence très familiale, juste en face de la Plage Capellans, qui dispose d'une grande

