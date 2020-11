Les fabricants de robots sexuels «  devraient prendre en compte les besoins sexuels des personnes âgées et handicapées  »

Les fabricants de robots sexuels devraient cesser de s’adresser aux jeunes hommes blancs valides et réfléchir à la manière dont ils pourraient aider à répondre aux besoins sexuels des personnes âgées de 65 ans et plus, a suggéré une recherche.Nancy Jecker, professeur de bioéthique et de sciences humaines à la University of Washington School of Medicine, fait valoir que de tels robots pourraient fournir à la fois compagnonnage et gratification sexuelle aux personnes âgées seules et isolées. Bien que le processus de vieillissement puisse rendre les personnes âgées plus vulnérables à certaines conditions telles que l’arthrite, il n’élimine pas les sentiments sexuels ou désirs, a-t-elle écrit dans un nouvel article publié dans le Journal of Medical Ethics.Il n’est pas surprenant que l’industrie actuelle des robots sexuels se concentre sur les hommes jeunes et valides et non sur les personnes âgées handicapées en raison des attitudes vieillistes dominantes envers l’expression de la sexualité dans la vieillesse, a déclaré le Dr Jecker.Les robots sexuels et les poupées coûtent des milliers de livres (Photo: Ethan Mille r / Getty) «Nous appliquons des attitudes vieillissantes et des stéréotypes négatifs aux personnes âgées. Nous supposons qu’ils sont trop vieux pour se livrer à des relations sexuelles et pensons que les personnes âgées qui s’intéressent au sexe sont bizarres ou sales », a-t-elle ajouté.« Nous avons des attitudes similaires envers les personnes handicapées, où la plupart des recherches se sont concentrées sur leur protection contre les des prédateurs sexuels corporels au lieu de considérer leurs besoins et leurs désirs sexuels comme des êtres humains. »Attitudes aptes et vieillistes Une absence involontaire de relations sexuelles de la vie d’une personne âgée menace d’éroder à la fois son identité et sa dignité, a suggéré le Dr Jecker, soulignant que la conception et la commercialisation de robots sexuels pour les personnes âgées et handicapées représenterait un «changement radical». Les sexbots conçus spécifiquement pour les personnes âgées pourraient favoriser une meilleure santé physique et mentale des utilisateurs et contrer les attitudes vieillistes répandues dans les sociétés occidentales, a-t-elle ajouté. En savoir plus Robots sexuels et viande végétalienne par Jenny Kleeman, revue: aventures aux frontières de la naissance, de la mort, de la nourriture et du sexe «Avec de l’aide, les personnes âgées peuvent continuer à avoir des relations sexuelles d’une manière qu’elles apprécient, notamment en entretenant des relations sexuelles intimes, en tirant du plaisir l’activité sexuelle et la préservation d’une vie sexuelle de haute qualité », a-t-elle déclaré.« Tout comme les robots de service sont conçus pour aider les personnes âgées dans des fonctions telles que manger, s’habiller et se laver, ils pourraient être conçus pour aider aux fonctions sociales, en servant de sources Le Dr Jecker estime que de nombreuses personnes âgées ne reçoivent pas le soutien indispensable pour maintenir la fonction sexuelle à un âge avancé et que les professionnels de la santé ont tendance à ne pas aborder la question de la sexualité lors des consultations. En savoir plus Je suis allée dans un club de strip-tease de Las Vegas pour regarder des robots pole dance Alors que les critiques de l’industrie du sexbot affirment que ces robots promeuvent des visions idéalisées de la beauté féminine et encouragent l’objectivation des femmes, ils pourraient également fournir un puissant contre-récit à l’âgisme, a-t-elle conclu . Le Dr David Hanson, fondateur de Hanson Robotics et créateur du célèbre androïde Sophia le robot, a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles le consentement doit être demandé à une machine avant d’avoir une relation sexuelle avec elle. «Nous sommes moralement obligés de donner des êtres d’IA naissants comme Sophia le privilège d’une enfance », m’a-t-il confié en 2018.« Ce n’est que lorsque les robots atteignent probablement l’âge du consentement et sont probablement capables d’un véritable libre arbitre, ce n’est qu’alors que nous devons les laisser choisir. Sinon, et en attendant, nous devrions être très protecteurs envers ces nouveaux êtres émergents. Alors que les robots sexuels actuels sont assez rudimentaires, de nombreuses entreprises, dont la société chinoise Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology et la société américaine RealBotix, se consacrent à la création de robots réalistes et améliorés par l’IA spécialement pour les humains. pour entre 8 000 $ (6 000 £) et 12 000 $, beaucoup offrant une personnalisation de la couleur des cheveux et des yeux pour répondre aux préférences du client. Une entreprise, Sex Doll Genie, vise à lancer une poupée améliorée par l’intelligence artificielle qui imite la respiration et un battement de cœur d’ici la fin de l’année.Bien que la grande majorité des robots sexuels soient conçus pour ressembler à des femmes, avec des degrés de précision variables, RealBotix et La société RealDoll fait partie des entreprises qui fabriquent des robots masculins et transgenres.

