Les examens GCSE «  pourraient être notés plus généreusement  » en Angleterre en 2021

Gavin Williamson pourrait être sur le point d’annoncer des plans pour que les étudiants du GCSE en Angleterre soient informés à l’avance de leurs sujets d’examen et notés plus généreusement à la suite de la crise des coronavirus. Après le fiasco de l’évaluation des examens de l’été dernier, le secrétaire à l’Éducation se préparerait à dévoiler des plans qui pourraient inclure l’ajout d’astérisques aux résultats obtenus pendant la pandémie. Selon le Sunday Telegraph, ils indiqueraient les étudiants dont les cours ont été fortement perturbés par le coronavirus et indiqueraient aux collèges qu’ils devraient regarder gentiment les candidats. Il a déclaré que les commissions d’examen seront tenues d’indiquer aux écoles les domaines qui seront couverts dans les documents GCSE et A-level pour permettre aux enseignants de préparer les élèves à des questions particulières. Compensation Une source a déclaré aux ministres du papier, Ofqual et des commissions d’examen ont travaillé ensemble pour «trouver un paquet pour compenser et compenser les enfants qui se sont auto-isolés». L’Écosse a annoncé que les examens Scottish National 5 – l’équivalent des GCSE – seront annulés pour 2021, les étudiants étant évalués sur les cours et le jugement des enseignants. Le Pays de Galles a également annoncé que ses GCSE seront annulés, avec des notes basées sur les évaluations en classe. Gavin Williamson a présenté ses excuses aux étudiants concernés l’année dernière (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP) La nouvelle de l’annonce attendue de M. Williamson mettra fin aux spéculations selon lesquelles les GCSE anglais pourraient également être annulés. Nick Gibb, le ministre des normes scolaires, a déclaré à la Chambre des communes au début du mois que la «priorité numéro un» du gouvernement était de s’assurer que «les jeunes rattrapent leur éducation perdue». Il a ajouté: «Nous annoncerons sous peu d’autres mesures pour garantir l’équité des examens, y compris l’approche de notation pour garantir que la cohorte 2021 est traitée équitablement par rapport aux cohortes d’étudiants des années précédentes.» Écart de réussiteOfqual a consulté cet été sur les changements apportés aux questions d’évaluation telles que la science pratique, les visites sur le terrain et la langue parlée pour aider à réduire la pression sur les temps d’enseignement, a-t-il déclaré. Lucy Powell, du Labour, avait demandé au ministre: «Comment peut-on passer une forme d’examens traditionnels sur un pied d’égalité, en particulier pour les enfants les plus pauvres du Nord? Le ministre sera-t-il heureux que l’énorme écart de réussite qui s’ensuit soit son héritage personnel? M. Williamson s’est excusé auprès des étudiants cet été après avoir inversé la façon dont les GCSE et les A-levels ont été notés à la suite de vives critiques. L’Université de Surrey et l’Université de Birmingham ont toutes deux déclaré qu’elles réduisaient les conditions d’entrée d’une note en reconnaissance de l’impact de Covid-19 sur les A-levels. Le Dr Mary Bousted, co-secrétaire de l’Union nationale de l’éducation, a déclaré en octobre que le gouvernement «ne montrait pas de signes de réflexion assez approfondie sur les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants et les étudiants». Elle a déclaré: «Les enseignants ont absolument besoin de savoir quel sera le format et le contenu des GCSE et des niveaux A l’été prochain.»