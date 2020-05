Les examens du conseil d’administration de CBSE 2020 ne seront pas publiés le 5 mai, consultez le calendrier ici

– Publicité –



Examens du conseil d’administration du CBSE 2020 Les étudiants s’attendent à ce que les dates d’examen imminentes soient annoncées aujourd’hui tout au long du webinaire en direct du ministre des Ressources humaines. Les experts suggèrent que JEE, NEET ne devrait pas être reporté à cause des planches.

Le conseil d’administration du CBSE n’examine pas 2020 le 5 mai



Le ministère des Ressources humaines lors du webinaire a révélé que la décision sur la feuille de date de l’examen du conseil CBSE 2020 pourrait être obtenue dans un jour ou deux. Le nouveau calendrier sera annoncé sous peu sur le site officiel de CBSE dans cbse.nic.in. Les élèves devront peut-être effectuer un contrôle sur le site du Conseil.

Conseil central de l’enseignement secondaire, CBSE doit effectuer les examens du conseil d’administration de 29 journaux. Les dates d’examen pour les 10e et 12e examens du conseil d’administration 2020 du CBSE n’ont pas encore été discutées.

Selon les informations disponibles, les dates ne sont prévues qu’après la levée des restrictions ou chaque fois que le ministère donne son feu vert. Depuis que le ministre des Ressources humaines est en ligne aujourd’hui, beaucoup espèrent une réponse à la question de savoir quand les examens CBSE 2020 se dérouleront.

Les avantages – comme de nombreux chefs d’établissement en dialogue avec le Times ont suggéré que les examens du conseil pourraient être repoussés plus tard en juin ou peut-être. L’astuce est que les évaluations concurrentielles peuvent être menées, après quoi les examens du jury restants pour les étudiants du cours 12 – tels que les examens du conseil des deux États et CBSE pourraient être effectués.

Les experts ont souligné que l’intervalle peut être utilisé pour l’analyse de leurs feuilles de réponses, en parlant du retard dans les résultats. «La plupart des examens du conseil d’administration du CBSE ont déjà été menés. Si les examens sont repoussés à la semaine de juillet, disons, alors toutes les feuilles de réponses peuvent être vérifiées par le jury et planifier! Le retard des concours augmente encore! » Partagé Mme Rai.

En ce qui concerne le retard dans les tests universitaires, les experts ont souligné que la procédure d’admission au concours est comparée aux collèges universitaires. «Les élèves en sciences qui planifient leur admission aux IIT, puis les étudiants en soins de santé – l’examen n’est qu’une petite partie. Le processus prend. Repousser les examens du jury et donner la priorité aux concours peut avoir du sens en termes de meilleure utilisation du temps »

Ce que CBSE et exactement le MHRD prévoient ou ce que les parents et les élèves pensent de cette notion est inconnu. Ce que l’on sait, c’est que le fait et une fois le consentement accordé, il partagerait les dates.

Le conseil d’administration du CBSE examine le nouveau calendrier 2020

De plus, tous les étudiants trouveraient une fenêtre de 10 jours avant le début des examens du jury CBSE en cours pour se préparer aux autres épreuves. Les experts mettent néanmoins en garde les étudiants contre le laxisme et recommandent de continuer à réviser les sujets restants. Les examens du conseil d’administration du CBSE du 19 mars ont été annulés et reportés.

Une fois les restrictions levées, le jury conduirait les papiers de l’ensemble ainsi que les examens pour les étudiants du nord-est de Delhi.

