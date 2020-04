Les examens du conseil CBSE 2020 et les examens compétitifs comme NEET et IIT-JEE seront retardés en raison du verrouillage

– Publicité –



Les examens du conseil d’administration de CBSE 2020 et les évaluations compétitives comme NEET & JEE seront effectués tandis que le gouvernement lèvera complètement le verrouillage, a déclaré le ministre des Ressources humaines, Ramesh Pokhriyal Nishank, tout en socialisant avec les enseignants et les parents en ligne.

Les examens du conseil CBSE 2020 et les examens concurrentiels seront retardés

Selon Jagran, lors de l’interaction, le tuteur d’un élève a demandé à son défenseur de chercher des examens de classe 10, quand et comment il pouvait s’inscrire au cours 11? Le ministre des Ressources humaines, Ramesh Pokhriyal Nishank, a déclaré que le résultat a conseillé et sera bientôt annoncé que les étudiants devraient commencer à étudier les sujets du cours 11 avec l’aide du portail d’apprentissage en ligne DIKSHA et du site SWAYAM Prabha.

NEET et IIT-JEE seront retardés en raison du verrouillage

L’un des étudiants a demandé qu’il se prépare pour JEE Main 2020 et s’inquiète de son potentiel, le ministre lui a conseillé de prendre l’aide de SWAYAM & SWAYAM Prabha pour améliorer la préparation et tirer le meilleur parti du temps tout au long de la fermeture.

Lors d’une réunion en ligne avec les directeurs des écoles CBSE, le contrôle des examens CBSE, le Dr Sanyam Bhardwaj, a déclaré que les documents seront conduits et que le processus d’évaluation par CBSE commencera après la fin du verrouillage. La nouvelle feuille de date CBSE 2020 sera probablement publiée sur le site Web. En outre, il a déclaré que le nombre d’examinateurs sera augmenté pour accélérer le processus d’évaluation et que le 10e résultat 2020 du CBSE sera annoncé dès que possible.

