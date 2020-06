Les étudiants pourront bientôt économiser gros sur leurs forfaits Verizon illimités

Les étudiants sont souvent éligibles pour de grandes remises sur tout, de plateformes de streaming de musique Service Amazon Prime et même smartphones haut de gamme populaires, mais les économies sur les plans sans fil sont rarement dans le programme.

De toute évidence, vous devrez répondre à un certain nombre d’exigences supplémentaires pour pouvoir bénéficier de cette offre, peut-être la plus importante parmi lesquelles les étudiants doivent être propriétaires ou gestionnaires de comptes Verizon. La remise n’est également valable qu’avec un service sans fil illimité, et si vous n’avez qu’une seule ligne éligible, les économies mensuelles susmentionnées de 25 $ sont rétrogradées à 10 maigres dollars.

C’est encore mieux que rien, bien sûr, même s’il convient de souligner que les prochaines promotions pour étudiants Big Red ne peuvent pas être combinées avec « la plupart » des autres offres. La remise de 25 $ sur le compte s’applique à deux lignes sur les plans Mix & Match Unlimited, et tant que vous effacez les «évaluations d’éligibilité annuelles» du transporteur, vous pouvez conserver la nouvelle offre pendant un maximum de quatre ans.

Au cas où vous vous poseriez la question, l’option illimitée la moins chère de Verizon commence normalement à 70 $ par mois par ligne, avec le plan Get More Unlimited plafonnant à 90 dollars. Alors que les quatre niveaux de service illimités actuels sont livrés avec un Abonnement Disney + d’un an inclus, seuls deux d’entre eux ont également un accès illimité à Apple Music, les deux autres satisfaisant simplement vos besoins de streaming de musique pendant six mois. Soit dit en passant, ces cadeaux seront également disponibles en combinaison avec les nouvelles réductions pour les étudiants.