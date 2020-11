Les étudiants en Angleterre ont une «  fenêtre de voyage  » pour rentrer chez eux de l’université pour les vacances

Les étudiants en Angleterre bénéficieront d’un «créneau de voyage» de sept jours au début de décembre pour rentrer chez eux en toute sécurité depuis les campus universitaires, a révélé le gouvernement. Le retour à la maison sera facilité par des tests asymptomatiques de masse des étudiants ainsi que des dates de sortie «décalées». Selon les directives du ministère de l’Éducation, les étudiants en Angleterre devront respecter le verrouillage national en restant dans leur logement pour la période trimestrielle jusqu’au 2 décembre. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Du 3 au 9 décembre – qui sera connue sous le nom de «fenêtre de voyage des étudiants» – elles seront autorisées à rentrer chez elles à des dates de départ échelonnées fixées par les universités, qui assureront la liaison avec d’autres institutions de leur région pour gérer la pression sur les infrastructures de transport. Le DfE a déclaré que les universités devraient passer à l’apprentissage à distance d’ici le 9 décembre afin que les étudiants puissent poursuivre leurs études à domicile si nécessaire. Des tests seront proposés au plus grand nombre d’étudiants possible avant leur voyage, les universités dans les zones à forte prévalence de Covid-19 étant prioritaires. Si un étudiant obtient un résultat positif avant son départ, il devra rester isolé pendant la période requise de 10 jours. Noël «différent» Michelle Donelan, la ministre des universités, a déclaré: «Nous savons que ce Noël sera différent, et après cela année incroyablement difficile, nous respectons notre engagement de ramener les étudiants à leurs proches de la manière la plus sûre possible pour les vacances. «Nous avons travaillé très dur pour trouver un moyen de le faire pour les étudiants, tout en limitant le risque de transmission. Il est maintenant vital qu’ils suivent ces mesures pour protéger leurs familles et leurs communautés, et que les universités s’assurent que les étudiants bénéficient de tout le soutien dont ils ont besoin en matière de bien-être, en particulier ceux qui restent sur le campus pendant la pause. »Le DfE a déclaré que les universités devraient déménager dans des régions éloignées. apprenant avant le 9 décembre afin que les étudiants puissent poursuivre leurs études à domicile si nécessaire (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images) Règles britanniques Le DfE a déclaré que les étudiants anglais dans les universités d’Écosse, du Pays de Galles ou du Nord devraient suivre les directives pertinentes à l’endroit où ils se trouvent vivre avant de rentrer chez eux, les autres nations devant présenter leurs propres plans sous peu. Après que les vice-chanceliers anglais aient reçu une lettre proposant une intensification des tests de masse à la fin du mois de novembre, le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a indiqué qu’une approche similaire pourrait être utilisée en Écosse. Mme Sturgeon a été interrogée mardi par Willie Rennie, le chef des libéraux démocrates écossais, ce qui l’empêchait de faire de même en Écosse. Elle a répondu: «La seule chose qui m’arrête pour le moment est la nécessité de conseiller d’abord le Parlement… le ministre de l’Enseignement supérieur fera une déclaration au Parlement[mercredi[en présentant des plans à ce sujet.” En Angleterre, le gouvernement a déclaré que les étudiants rentrant chez eux qui n’ont pas terminé les quatre semaines de restrictions nationales devraient entreprendre au moins 14 jours de contacts restreints avant ou après leur retour afin de minimiser leur risque de transmission.

