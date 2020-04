Les étoiles de la LNR sont nécessaires pour garantir des environnements domestiques approuvés par la ligue à la reprise de la saison

Les joueurs de la LNR devront s’assurer que leur environnement d’origine est officiellement approuvé par la ligue dans le cadre de protocoles stricts au retour de la ligue de son hiatus contre les coronavirus.

Selon le journaliste de Nine à NRL, Danny Weidler, un document de 48 pages détaillant les exigences pour les joueurs et le personnel a été envoyé à chacun des 16 clubs de la LNR dimanche soir.

Dans le document, une liste de règles strictes est répertoriée pour les joueurs et le personnel, règles qui entraînent la perte potentielle de points de Premier ministre ainsi que de lourdes amendes en cas de violation.

« Le plus intéressant que j’ai trouvé jusqu’à présent est que l’environnement familial des joueurs devra être approuvé par la LNR », a déclaré Weidler à Nine News.

La LNR ne néglige aucune pierre pour assurer la sécurité des joueurs à la reprise de la saison (AAP)

« Les joueurs devront également suivre un cours en ligne détaillant COVID-19 et se perfectionner.

« Il n’y aura pas d’exercice public pour les joueurs ou le personnel en dehors de l’entraînement. Il n’y aura pas de covoiturage, pas de taxis ou d’Ubers, les joueurs devront se conduire à l’entraînement. »

« De toute évidence, il y aura auto-isolement, ainsi que des régimes de nettoyage féroces. Si l’une de ces règles est violée, il y aura des sanctions strictes qui pourraient inclure des pertes de points de concurrence et également de lourdes amendes. »

Un risque identifié supposerait que le joueur ou le membre du personnel trouve un autre logement.

Les autres lignes directrices incluent les contrôles de température, le nettoyage quotidien de l’équipement, l’accès unique aux sites et l’isolement des joueurs à domicile, sauf pour se rendre à l’entraînement, jouer, visiter un médecin ou acheter des aliments essentiels.

Les guerriers néo-zélandais arrivent à l’aéroport de Gold Coast pour leur départ. (Phil Lutton)

Le NRL envisage également de nommer un « espion » indépendant pour s’assurer que les équipes respectent les protocoles.

Bien que les détails soient encore à finaliser, la LNR estime que les nouveaux protocoles seront plus stricts que les restrictions gouvernementales.

Les clubs auront désormais cinq jours ouvrables pour organiser l’équipement et le personnel afin de respecter les directives strictes.

Le RLPA et les chefs de club se réuniront lundi après-midi pour donner leur avis sur les directives avant leur approbation.

Le NRL travaillera également avec le RLPA pour déterminer si l’application de contact du gouvernement australien contre les coronavirus fera partie du cadre de biosécurité du jeu envoyé aux clubs.

Le joueur de South Sydney Rabbitohs Liam Knight et le joueur de Cronulla Sharks Toby Rudolph s’entraînent pendant la pause (Dominic Lorrimer)

L’application controversée a été lancée dimanche pour permettre aux Australiens de télécharger et de déterminer s’ils étaient entrés en contact avec un cas confirmé de coronavirus.

Et bien qu’il y ait des préoccupations concernant la confidentialité et le stockage des données, le LNR a soutenu sa technologie et s’est engagé à la soutenir et à la promouvoir.

« Cette application est une idée simple et géniale qui peut aider à protéger la santé publique et à éradiquer le virus », a déclaré le président de la Commission ARL, Peter V’landys.

«Nous croyons absolument à l’importance du message sur la santé communautaire et sommes fiers de travailler avec le gouvernement pour le promouvoir à grande échelle.

« Dès le début de cette pandémie, nous avons reconnu le rôle important que notre sport et les modèles dans notre jeu peuvent jouer pour aider les autorités à transmettre des messages importants au public afin que nous puissions vaincre ce virus. »

La nouvelle du plan de la LNR d’avoir un environnement fortement contrôlé survient après que la star de Melbourne Storm, Sandor Earl, a critiqué les critiques de la tentative de retour de la ligue.

La star de Melbourne Storm, Sandor Earl, n’a pas été impressionnée par les critiques sévères de la LNR (Getty)

« En termes de sport, les gens qui reviennent doivent comprendre que les mesures de santé et de sécurité sont là, mais c’est également dans des circonstances extrêmes », a déclaré Earl.

« Des mesures extrêmes car il est dans l’intérêt de s’assurer qu’aucun joueur ne soit diagnostiqué avec le coronavirus.

«Je pensais simplement que l’exemple et le lien entre la population générale et ce que font les athlètes et les personnes impliquées dans la LNR et l’AFL doivent être séparés, car nous allons suivre des directives assez extrêmes.

« Lentement, à mesure que les mesures seront levées, les gens pourront reprendre une vie normale, mais juste avant de juger et avant de faire ces commentaires, regardez autour de vous. »

– Avec AAP